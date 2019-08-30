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Россия и Катар обсудили ситуацию в Сирии

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Россия и Катар обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 30 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Катара бен Абдель Рахманом Аль Тани. Разговор состоялся по инициативе катарской стороны, сообщает МИД РФ.

Дипломаты обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане, а также договоренности по двустороннему развитию, которые ранее были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Ранее сообщалось, что эмир Катара приветствовал приглашение президента РФ  Владимира Путина посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне 2020 года. В ходе телефонного разговора Путин также обсудил с Аль Тани проблематику обеспечения безопасности и стабильности в регионе Персидского залива, а также график двусторонних контактов.

Отметим, что эмир Катара выразил удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, особенно в экономической и торговой областях, и в свою очередь пригласил президента России нанести визит в Доху.

 

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Источник: Министерство иностранных дел РФ
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