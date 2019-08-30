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Трусливый Бортко заявил о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга

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Бортко заявил о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 30 августа. Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил на очередных дебатах кандидатов на губернаторский пост в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Бортко отметил, что в субботу в 09.30 принесет заявление в избирательную комиссию Санкт-Петербурга о снятии своей кандидатуры с выборов. Бортко, неоднократно делавший громкие заявления, повел себя максимально некорректно. Получается, что все его слова остались только словами, а действий с стороны Бортко никаких не последовало. Кандидат от КПРФ струсил, не выдержав избирательной гонки. 

Напомним, петербургская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на выборы губернатора Санкт-Петербурга. В списках значатся самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от парии КПРФ Владимира Бортко, от партии «Гражданская платформа» на выборы идет Михаил Амосов, а Надежда Тихонова от «Справедливой России». Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.

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