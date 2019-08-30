Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Фильм «Дылда» стал победителем фестиваля «Край света» на Сахалине

552
0 Оставить комментарий

Фильм «Дылда» стал победителем фестиваля «Край света» на Сахалине

Южно-Сахалинск, 30 августа. Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова стал победителем IX Сахалинского международного кинофестиваля «Край света. Восток» (СМКФ), который прошел в Южно-Сахалинске с 23 по 30 августа.

На фестивале жители и гости Южно-Сахалинска познакомились с художественными, документальными и анимационными картинами, созданными кинематографистами из 40 стран. В конкурсной программе участвовали десять фильмов, отметил «АиФ».

Председатель жюри киносмотра Александр Миндадзе отметил, что фильм 28-летнего Балагова оказался интересным, «многослойным, изощренным, несмотря на молодость автора».

Фильм «Дылда» рассказывает о двух фронтовых подругах, которые после войны приехали в Ленинград, чтобы начать новую жизнь.

Ученик известного режиссера Александра Сокурова был удостоен за этот фильм приза за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» в Каннах. Лента Балагова также взяла ФИПРЕССИ (FIPRESCI) Каннского кинофестиваля. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров