Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге 

34
0 Оставить комментарий

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге 

Санкт-Петербург, 30 августа. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге на «Зенит-Арене» в 2021 году.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник в УЕФА, в 2021 году финал ЛЧ состоится на стадионе на Крестовском острове в Петербурге. В 2022 году финальный матч команды сыграют в Мюнхене, в 2023 году — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В четверг определились соперники петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов. «Зенит» сыграет в группе G. В одной корзине с ним оказались «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг». «Локо» попал в группу D. Он сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

infox - new
Источник: Associated Press
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров