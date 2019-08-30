Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге 

Санкт-Петербург, 30 августа. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге на «Зенит-Арене» в 2021 году.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник в УЕФА, в 2021 году финал ЛЧ состоится на стадионе на Крестовском острове в Петербурге. В 2022 году финальный матч команды сыграют в Мюнхене, в 2023 году — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В четверг определились соперники петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов. «Зенит» сыграет в группе G. В одной корзине с ним оказались «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг». «Локо» попал в группу D. Он сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».