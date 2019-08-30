Польша рассказала, чем заменит российский газ через пять лет

Варшава, 30 августа. Польша через пять лет станет полностью независима от российского газа. Об этом в пятницу заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Через 5 лет, или в 2024, году мы будем иметь функционирующий, используемый газопровод Baltic-Pipe из Норвегии, мы будем иметь на 50% расширенный терминал сжиженного газа в Свиноуйстье», — рассказал он, выступая в эфире Польского радио.

Наимский подчеркнул, что с 2024 года страна сможет получать сжиженный природный газ из Катара, США и других стран. Отметим, что строительство газопровода Baltic Pipe должно быть закончено в 2022 году.

Отметим, что Россия на сегодняшний день действительно является одним из основных поставщиков газа для Польши, однако это не доставляет восточноевропейскому государству никаких неудобств. Более того, сотрудничество с Россией пополняет польский бюджет, поскольку Варшава уже несколько лет перепродает Украине российский газ с наценкой.

Польша также построила у себя газовые терминалы для американского СПГ, который Соединенные Штаты планируют возить морем, однако и перевозка, и расходы на строительство специальной инфраструктуры в конечном итоге делают привозной сжиженный газ нерентабельным по сравнению с более дешевым российским топливом, поставляемым по уже готовому трубопроводу.