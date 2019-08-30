Трамп ввел режим ЧС в штате Флорида из-за урагана «Дориан»

Вашингтон, 30 августа. Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на территории штата Флорида из-за приближающегося к западному побережью страны урагана «Дориан». Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

«Президент (…) распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые задействуют региональные и местные власти для противодействия чрезвычайным условиям», — говорится в сообщении.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан» достигнет побережья штата к концу текущей, либо же к началу следующей недели. Ожидается, что он существенно усилится, вероятно до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона.

Напомним, глава Белого дома ранее отменил визит в Польшу на фоне приближающегося урагана. Предполагалось, что поездка Трампа пройдет с 31 августа по 2 сентября. Он должен был принять участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Кроме того, в Польше должна была состояться его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Вместо себя глава Соединенных Штатов решил отправить в Польшу вице-президента Майка Пенса.

Тем временем новостной портал Axios сообщил, что Трамп не раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами. Источники издания подчеркнули, что идея главы Белого дома не получила официального оформления.