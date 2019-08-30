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Россия

Минобороны России прекратило эксплуатацию ракеты «Рокот»

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Минобороны России прекратило эксплуатацию ракеты «Рокот»

Москва, 30 августа. Министерство обороны России прекратило в пятницу эксплуатацию ракеты «Рокот». Об этом заявил начальник космодрома «Плесецк» генерал-майор Николай Нестечук.

Он подчеркнул, что 20 августа министерство обороны РФ провело последний пуск ракеты «Рокот», ее эксплуатация прекращена в связи с планами перейти на использование модернизированных ракет этого типа.

«Данным пуском мы завершили эксплуатацию ракетно-космического комплекса «Рокот» в интересах министерства обороны. Еще один пуск планируется провести в интересах Роскосмоса», — подчеркнул Нестечук.

Отметим, «Рокот» представляет собой жидкостную трехступенчатую ракету-носитель легкого класса. Она была спроектирована в ГКНПЦ имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года. 

Еще в прошлом году появилась информация, что Центр Хруничева работает над созданием легкой ракеты-носителя «Рокот-2» с российской системой управления. Как заявляли в ракетно-космической отрасли РФ, такой шаг позволил бы в течение трех лет выйти на получение ежегодных доходов в размере почти 9 млрд рублей.

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