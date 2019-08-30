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США вновь расширили северокорейские санкции

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США вновь расширили северокорейские санкции

Вашингтон, 30 августа. Власти США в очередной раз расширили санкции, связанные с Северной Кореей. Об этом в пятницу сообщило министерство финансов США.

В санкционный список попали два гражданина Тайваня, три тайваньские судоходные компании, а также один корабль, который ходит под панамским флагом.

Напомним, что в марте Соединенные Штаты внесли в санкционный список два российских судна «Тантал» и «Витязь», которые якобы осуществляли торговлю с КНДР. Кроме того, Вашингтон заявлял о готовности заплатить до 5 млн долларов за любую информацию, которая поможет выявить нарушение санкций, введенных против Северной Кореи.

Летом прошлого года состоялась историческая встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на то, что обе стороны остались довольны переговорами, а Трамп заявил о существенном прорыве в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, давление Штатов на Пхеньян не прекратилось.  

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