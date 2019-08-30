Немецкие СМИ рассказали, как фраза Меркель расколола страну

Берлин, 30 августа. Немецкая газета Der Tagesspiegel объяснила, как канцлер Германии Ангела Меркель фразой «Мы справимся», сказанной четыре года назад, расколола страну.

Пресса отметила, что Меркель рассчитывала этой фразой распространить оптимизм, но потерпела неудачу. Для многих жителей Германии эти слова определяют саму Меркель, но со временем они приобрели не то значение, которое когда-то вкладывала политик, подражая оптимистическому лозунгу бывшего президента США Барака Обамы. Очевидно, как отметила газета, канцлер, которая сказала эту фразу в связи с миграционным кризисом, недооценила, как глубоко укоренилась у многих немцев антипатия к приезжим.

Автор статьи отметил, что многие немцы после слов Меркель задались вопросом, почему никто не спрашивает их мнения. Отмечается, что в Германии распространились недоверие и возросло недовольство. В настоящее время большая часть жителей ФРГ не чувствуют себя в безопасности. В статье указывается, что немецким политикам стоит начать с признания тревожных тем и совместного обсуждения проблем.

Проблема мигрантов расколола Европу. Несмотря на то, что поток беженцев уменьшился, градус напряженности в европейских странах не снижается. Особенно остро стоит миграционный вопрос в Германии, которая за четыре года приняла более миллиона беженцев. Решение властей ФРГ чуть не привело к правительственному кризису. Сами немцы, как показывают исследования, настроены не так оптимистично по отношению к приезжим. При этом они подчеркнули, что Германия должна быть открыта для образованных людей, жаждущих работать.