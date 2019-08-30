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Трансфер игрока «Порту» обойдется «Зениту» в 10 млн евро

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Трансфер игрока «Порту» обойдется «Зениту» в 10 млн евро

Москва, 30 августа. Защитник «Порту» Йордан Осорио перейдет в «Зенит». Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, сделка обойдется петербургскому клубу в 10 млн евро. Отмечается, что часть суммы будет выплачена португальскому клубу в виде бонусов. Сообщается также, что 25-летний защитник из Венесуэлы подпишет четырехлетний контракт, по которому будет зарабатывать порядка 2 млн евро.

Все стороны уже согласовали детали сделки, и в ближайшее время футболист должен будет пройти медобследование и подписать контракт, после чего присоединиться к российской команде. 

Осорио перешел в «Порту» из «Тонделлы» летом 2018 года за 2 млн евро. Однако за клуб он провел только 1 матч. Прошлый сезон футболист отыграл в «Витории» на правах аренды. На его счету 30 матчей и 2 забитых мяча.

«Зенит» по итогам 7 туров делит с первого по пятое места в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 14 очков.

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