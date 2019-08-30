Киев, 30 августа. Президент Украины Владимир Зеленский намерен вывести Нацгвардию из состава министерства внутренних дел и подчинить ее себе. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Верховной рады как неотложный.

Согласно тексту документа, назначать и увольнять командующего НГУ с должности сможет непосредственно только глава государства. В настоящее время на этот пост также назначает президент, но после представления министра внутренних дел.

Также предлагается внести поправки в закон о Нацгварии в той части, где указывается, что НГУ — военное подразделение с правоохранительными функциями, которое входит в состав МВД. В новой редакции, как ожидается, организация уже не будет подчиняться ведомству.

Напомним, Нацгвардия Украины предназначена для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан страны, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Как самостоятельная силовая структура она существовала с 1991 по 2000 годы. В 2014 году Нацгвардия вошла в МВД.

В начале мая командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров был снят с поста указом экс-президента страны Петра Порошенко. 14 июня 2019 года Зеленский назначил на эту должность Николая Балана. Еще в марте Порошенко освободил Валерия Бондаря от работы замкомандующим Национальной гвардии.

Ранее шестой глава Украины предложил на четверть сократить количество депутатов в Верховной раде. Предполагается, что закон вступит в силу, когда начнет действовать новый состав парламента.