Госдума привлечет ФЗНЦ к борьбе с оскорблением госсимволов РФ

Депутаты поддерживают активную борьбу Фонда защиты национальных ценностей с практикой оскорбления государственных символов России в Интернете. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов. Так он прокомментировал сообщение Фонда о том, что правоохранительные органы России практически не реагируют на заявления ФЗНЦ об оскорблении госсимволов РФ.

«Инициативу Фонда мы хотели бы широко обсудить в Государственной думе», — рассказал Милонов.

По словам депутата, оскорбление государственных символов РФ недопустимо.

«Планируем создать рабочую группу, которая могла бы начать вместе с экспертами Фонда изучать эту проблему, привлечь МВД, прокуратуру, лингвистов и попытаться изучить эту проблему системно», — отметил собеседник ФАН.

Таким образом, законодатели могли бы предложить системное решение, которое «не допустит повторения таких эксцессов в будущем», добавил депутат.

«Мы поддерживаем эту идею Фонда защиты национальных ценностей и готовы привлечь его в качестве основных экспертов для того, чтобы в Госдуме работать над этой проблематикой», — пообещал Милонов.

Необходимость решения этого вопроса давно назрела.

«Мы хотели бы вместе с общественниками обозначить эту проблему и начать разрабатывать те законодательные предложения, которые бы могли ужесточить ответственность и создать систему, при которой в последующем эти нарушения было бы сложно делать», — подытожил депутат.

Законодательная инициатива в данной сфере нужна для того, чтобы «не было искушения у некоторых людей так негодяйски относиться к государственным символам России», заметил Милонов.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил о недостаточной работе правоохранительных органов по заявлениям об оскорблении государственных символов России.

«Сотрудниками Фонда была создана база публикаций, содержащая 566 ссылок на материалы, в которых наличествуют признаки оскорбления государственных символов России. Мы направили 472 заявления в в правоохранительные органы (Генеральную прокуратуру РФ, МВД РФ, УФСБ РФ)», — рассказал глава ФЗНЦ.

Однако, по данным на 27 августа, из 566 ссылок лишь 31 была заблокирована (или удалена авторами). Таким образом, количество незаблокированных ссылок составляет 535, то есть около 95%, отметил Малькевич.