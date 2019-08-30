Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

Лондон, 30 августа. Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву сбила машина в Лондоне. Об этом она сообщила «Украинским новостям».

По ее словам, дорожное происшествие случилось днем в понедельник на пешеходном переходе. Гонтарева добавила, что полицейские пытаются выяснить, был ли это несчастный случай или «начали реализовываться угрозы».

Экс-глава Нацбанка Украины сообщила, что сейчас она находится в больнице.

Ранее Гонтарева заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам бизнесмен сообщил, что она «рассказывает сказки».