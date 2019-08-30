Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

177
0 Оставить комментарий

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

Лондон, 30 августа. Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву сбила машина в Лондоне. Об этом она сообщила «Украинским новостям».

По ее словам, дорожное происшествие случилось днем в понедельник на пешеходном переходе. Гонтарева добавила, что полицейские пытаются выяснить, был ли это несчастный случай или «начали реализовываться угрозы».

Экс-глава Нацбанка Украины сообщила, что сейчас она находится в больнице.

Ранее Гонтарева заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам бизнесмен сообщил, что она «рассказывает сказки».

infox - new
Источник: Украинские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров