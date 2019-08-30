Появилось видео с не попавшим в фонограмму Киркоровым

Сочи, 30 августа. Известный российский певец Филипп Киркоров вновь оказался в центре скандала во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи.

Выступая на закрытии конкурса с песней «Атландита», артист не попал в фонограмму. Во время проигрыша из колонок раздался голос Киркорова. Король эстрады быстро поднес микрофон к лицу, однако к тому времени уже стало понятно, что певец поет не сам. Пятый канал публикует видео инцидента.

Была ли это просто досадная оплошность или своеобразная месть со стороны команды Киркорова — неизвестно. Отметим, что это уже второй скандал с участием Киркорова на «Новой волне». Ранее в Сети появилось видео с репетиции «Атлантиды», во время которой артист обрушился на своих техников. Недовольный работой технического персонала певец не стеснялся выражений и активно использовал ненормативную лексику.

Многие осудили грубое поведение звезды, однако за него неожиданно заступилась блогер Лена Миро, которая создала себе имя тем, что топит селебрити по малейшему поводу.

Девушка заявила, что не является поклонницей творчества «слащавого румына», однако вынуждена признать, что техникам нужно было работать, а не бездельничать. Миро добавила, что тунеядцы заслуживают не только отборного мата, но и увольнения. Напомним, что фестиваль «Новая волна» проходил в Сочи с 24 по 29 августа. В нем приняли участие Киркоров, Лобода, Дима Билан, Глюкоза, Николай Басков, Сергей Лазарев, Валерий Леонтьев, Анна Нетребко и другие звезды российской эстрады.