Предательство Сансы Старк раскрыли в сценарии «Игры престолов»

Калифорния, 30 августа. Сценарий последнего сезона «Игры престолов» был опубликован в Сети и смог пролить свет на предательство Сансы Старк. В частности, там прописаны мысли Джона Сноу по поводу поступка его неродной сестры.

Финальный сезон сериала «Игра престолов», который является самым рейтинговым шоу HBO, оставил множество зрителей в догадках после сцены последней встречи Сансы Старк и Джона Сноу. Как сообщает издание Mirror, попавший в Сеть сценарий смог раскрыть правду о предательстве королевы Винтерфелла.

По сюжету Джон Сноу поделился с Сансой Старк, что он принадлежит к роду Таргариенов и является племянником своей возлюбленной Дейенерис. Однако держать такую информацию в секрете девушка не смогла и рассказала Тириону Ланнистеру о происхождении своего неродного брата. После окончания главной битвы происходит трогательное прощание между Джоном, которого снова отправляют на Стену, и Сансой, которая остается править Винтерфеллом.

Однако в сценарии прописано, что герой Кита Харрингтона не простил сестру за предательство, несмотря на то, что он знает о ее любви к нему и желании сделать все правильно для Севера.

Поклонники сериала такому стечению событий были удивлены и теперь разбирают полный сценарий финального сезона, чтобы найти разгадки и другим неясным событиям. Недавно был раскрыт смысл сожжения трона драконом Дрогоном. Оказалось, что огнедышащий случайно обратил свое пламя против этого предмета мебели.