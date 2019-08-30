Лавров обсудил миротворческие операции с замгенсека ООН

Москва, 30 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял заместителя генсека ООН по оперативной поддержке Атула Кхаре, дипломаты обсудили сотрудничество по обеспечению миротворческих операций. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Как уточнили в МИД РФ, Лавров и Кхаре во время встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества сторон в сфере материально-технического и логистического обеспечения миротворческих операций ООН, а также рассмотрели перспективы наращивания такого взаимодействия.

Кроме того, Кхаре встретился с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Речь на переговорах зашла об участии российских поставщиков в системе закупок по линии ООН.

«Стороны отметили высокий уровень сотрудничества и выразили надежду на дальнейшее развитие взаимодействия», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел РФ рассказал о задачах, которые ставит перед собой Россия во время председательства в Совете Безопасности ООН в сентябре этого года. В частности, Лавров заострил внимание на необходимости реформирования организации.

На днях президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поблагодарил Россию и отметил, что в государстве не видят альтернативы миротворческой операции для поддержания мира и безопасности.