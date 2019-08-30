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Сирийская армия продолжает наступление на «Тахрир аш-Шам» в Идлибе — видео ФАН

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Сирийская армия продолжает наступление на «Тахрир аш-Шам» в Идлибе — видео ФАН

Хама, 30 августа. Сирийская арабская армия продолжает наступление на территории идлибской зоны деэскалации, вытесняя террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и их союзников из «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» из деревень и городов на юге провинции Идлиб.

Завтра должно вступить в силу объявленное ранее САА одностороннее прекращение огня, однако сейчас войска продолжают держать под огневым контролем опорные точки террористов вдоль линии фронта, которая находится сейчас севернее Хан-Шейхуна.

Сирийская армия продолжает наступление на «Тахрир аш-Шам» в Идлибе — видео ФАН

Военный источник сообщил корреспондентам Федерального агентства новостей, что армейские части, действующие на юге и юго-востоке Идлиба, завершили свои операции против укрепленных террористов. Боевики «Тахрир аш-Шам» понесли тяжелые потери в живой силе и боевой технике и были вытеснены с юга Идлиба. Такие населенные пункты и стратегические высоты, как Хувейн аль-Хабер, Телль-Губар, Ас-Сукейат, Телль-Сукейат, Ат-Тамана, Телль-Турки, Аль-Сейид-Али, Телль-Джафар и фермы около Ат-Таманы вернулись под контроль САА.

Собеседник ФАН подчеркнул, что армия Сирии «будет решительно преследовать своих врагов, чтобы уничтожить исламский терроризм в любой точке карты Сирии».

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