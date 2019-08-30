«Дождь» занял у своего директора Синдеевой 900 млн на пропаганду «европейских ценностей»

Москва, 30 августа. Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева дала в долг телеканалу до 900 миллионов рублей личных средств с 2008 года, сообщил RT.

В распоряжении телеканала RT оказался документ, который подтверждает, что Синдеева выделила «Дождю» беспроцентный заем на срок до 31 декабря 2025 года. При этом остается неизвестно, из каких средств гендиректор финансирует канал.

Как стало известно, Синдеевой принадлежит 95% в доле компании. Согласно ЕГРЮЛ, она также владеет 10% радиостанции «Серебряный дождь». Кроме того, по информации источника RT, у медиаменеджера имеются две квартиры в центре Москвы площадью 138 кв. м и 105 кв. м, а также земельный участок в Подмосковье площадью 114 соток. Отмечается, что кадастровая стоимость этих объектов недвижимости превышает 134 миллиона рублей.

Ранее телеканала выяснил, что Европейская комиссия и зарегистрированный в Британии фонд Sreda Foundation ежегодно перечисляют российскому либеральному каналу средства. Первый перевод в размере 99 тыс. 990 евро руководство «Дождя» получило от генерального директората по вопросам развития и сотрудничества ЕС в 2014 году, а сумма последнего перевода составила 109 тысяч 995 евро. Кроме финансовой поддержки ЕС, «Дождь» получал миллионы от Sreda Foundation.