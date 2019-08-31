Кривые дороги предателя Вороненкова: от лже-ветерана Афгана до сакральной жертвы СБУ

Гражданину Украины Денису Вороненкову западными режиссерами была отведена давно написанная роль политического беженца, открыто выступившего против «режима» и громко обличающего коррупцию в российских политических кругах.

И действительно, молодой и харизматичный Вороненков обладал идеальным послужным списком, став находкой для этой задачи: суворовец, бывший член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, ранее работавший как в бизнесе, так и на различных государственных должностях. За полтора десятка лет активной деятельности Вороненков плотно оброс связями и знакомствами практически на всех уровнях власти, в спецслужбах и деловых кругах. Однако финал идеально продуманного спектакля оказался не восклицательным знаком, а размазанной кровавой кляксой.

Как же так случилось, что успешный 45-летний экс-депутат и бизнесмен стал предателем Родины, бесславно кончившим свой земной путь на пыльном киевском тротуаре? Федеральное агентство новостей выяснило это.

Зампрокурора с липовым дипломом

С самого детства Денис Вороненков воспитывался в атмосфере патриотизма и беззаветного служения Родине, когда честь мундира и преданность Отчизне должны стоять превыше всего. После окончания в 1988 году Ленинградского суворовского военного училища Вороненков решил продолжить карьеру кадрового офицера, и в 1995 году в Военном университете МО РФ ему вручили диплом «с отличием».

Хорошие рекомендации позволили Вороненкову устроиться на работу в прокуратуру Рязанского военного гарнизона. Там, с его собственных слов, начав в 1995 году на должности рядового следователя, к 1999 году он дослужился до помощника, а позже и заместителя прокурора. При этом диплом юриста он предоставил своим работодателям только в феврале 1996 года — это был документ, выданный Рязанским государственным педагогическим университетом им. С. А. Есенина.

Однако, как выяснится позднее, вместо положенных пяти лет находчивый студент проучился там… всего три месяца. Более того, при поступлении в вуз Вороненков подал справку, что с 1990 по 1994 год учился в Петрозаводском госуниверситете. В самом же Петрозаводском госуниверситете информацию о том, что студент Денис Николаевич Вороненков получал там образование, полностью опровергли.

Обыкновенный жулик? О, необыкновенный!

Первые шаги по кривой дорожке

В начале 2000-х годов Вороненков увлекся политикой. Он устроился в аппарат фракции «Единство» в Государственной думе на должность старшего референта, где активно начал заводить нужные знакомства или, говоря простым языком, втираться в доверие к руководителям комитетов и фракций.

В этот период Вороненков познакомился с представителем фирмы «Сибфорпост» Евгением Тростенцовым и предложил ему свое «содействие» в получении из федерального бюджета компенсации за поставки продовольствия в северные районы России. Используя свое служебное положение и связи, Вороненков также пообещал помочь с продлением договоров поставок на следующий год.

Цену за свои «услуги» начинающий лоббист назначил в 150 тыс. долларов, но никаких реальных результатов Тростенцов не дождался и по совету руководителей фракции, которым стало известно о «шалостях» своего подчиненного, написал на Вороненкова заявление о вымогательстве. При передаче Тростенцовым специально подготовленных «меченых» купюр на сумму 10 тыс. долларов Вороненкову и его подельнику Игорю Новикову правоохранители задержали их обоих с поличным.

Однако Вороненкову удалось «замять» дело, прикрывшись другой своей должностью — тогда он был советником департамента при Верховном суде РФ. Прокуратура отказалась дать согласие на взятие под стражу обоих подозреваемых и летом 2001 года прекратила уголовное дело в их отношении, посчитав, что переданные средства были «возвращением долга» Тростенцова Вороненкову и Новикову.

Помимо работы на собственный карман в Госдуме и Верховном суде, Вороненкову удавалось одновременно совмещать и различные должности в правительстве Ненецкого автономного округа. С 2000 по 2005 год он занимал должность заместителя мэра города Нарьян-Мар и даже был первым замглавы администрации НАО Владимира Бутова по работе с правительством РФ и Федеральным Собранием.

К слову, тогдашний начальник Вороненкова Бутов еще в советское время был неоднократно судим, а с 2001 года оказался фигурантом шести уголовных дел, включая мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Наследник Воробьянинова

В те годы происходит расцвет криминальной активности будущего предателя. В конце 2002 года Вороненков от имени строительной компании «Семонтек» подал в суд на конкурентов из «Юниформстроя». Тогда Денис Николаевич выступал в роли представителя бенефициара компании «Семонтек» — предпринимателя Станислава Кондрашова, за которым также тянется ворох откровенно криминальных историй и связей в преступном мире.

Кондрашов владел «Семонтеком» через свои подконтрольные структуры — «Бинтон интерпрайсес», «Дервент файненс», «МСС Холдинг» и ряд других, также ничем не отличавшихся от классической конторы «Рога и копыта» из бессмертного романа «Золотой теленок».

Из годового отчета «Семонтека» за 2004 год стало известно, что Вороненков также имел акции фирмы и входил в состав директоров компании. Сама же фирма Кондрашова скандально известна своей неудачной попыткой комплексной реконструкции площади Гагарина в Москве.

Благодаря нужным связям своих владельцев в 2007 году «Семонтек» получил в аренду на 49 лет колоссальный земельный участок под обязательство крупных инвестиций в инфраструктуру. Однако вместо запланированных 300 тыс. кв. м торгово-развлекательных площадей, делового центра высотой 150 метров и других крупных объектов на площади появилась одна станция МЦК. В итоге вместо масштабной реконструкции город получил лишь несколько газонов, тротуаров и пешеходных дорожек. Увы, и эта явная афера сошла криминальному дуэту с рук.

В 2005 году Вороненков стал негласным сотрудником Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и даже получил в 2006 году медаль «За отличие в службе в органах наркоконтроля» III степени. Как говорят его сослуживцы, он якобы частенько любил представляться генерал-майором и даже заместителем директора ФСКН.

По словам тех, кто его знал, Вороненков был яростный лжец и хвастун. В частности, он многим рассказывал, что проходил срочную службу в Афганистане, был неоднократно ранен в боях с душманами и имел 12 осколков в ноге. Якобы его на самолете отправили на операцию в американском военном госпитале под Парижем, где «поставили инвалидность».

Руководитель департамента оперативного обеспечения ФСКН Александр Бульбов, в чье подчинение входило подразделение Вороненкова, позже в красках описывал своего подчиненного.

«У него была какая-то патологическая страсть к вранью, — отмечал Бульбов. — Мне передавали люди, что он хвастался тем, как воевал под моим началом (Бульбов воевал в Афганистане с 1985 по 1986 год, был ранен, награжден орденом Красной Звезды. — Прим. ФАН) и даже ходил вместе со мной на караваны. Когда я услышал про «американский госпиталь под Парижем», у меня волосы дыбом встали. И любому человеку должно быть очевидно, что все это сумасшедшее вранье. Но проблема в том, что многие люди верили. Несмотря даже на то, что в 1989 году, когда советские войска были выведены из Афганистана, Вороненкову не исполнилось и 18 лет. Он не достиг призывного возраста».

Как выяснилось позже, даже при устройстве в ФСКН Вороненков бесстыдно врал о своих связях в среде наркоторговцев, представляющих интерес для правоохранителей. Также он виртуозно насочинял, что владеет информацией о том, кто контролирует наркотрафик на территории России, и пообещал довести дело до суда. Но ничего из этого не подтвердилось.

«Он просто имитировал «разработку» близких и доверенных ему людей, а в некоторых случаях, как оказалось, даже сообщал этим людям, что они якобы находятся в плотной разработке, и предлагал решить их проблемы, — вспоминал Бульбов. — То есть мало того, что никакой реальной оперативной работой он не занимался, так еще и умудрялся извлекать из этого личную выгоду».

В 2007 году Вороненков обвинил сотрудников ФСБ в покушении на его убийство, якобы в отместку за дело по контрабанде мебели в компании «Три кита». Бульбов опроверг и это вранье, рассказав, что на самом деле никто в него не стрелял. По словам Бульбова, его подчиненный в нетрезвом виде пошел по нужде, упал и напоролся ногой на штырь. Потом «герой» пытался за это «ранение» выбить себе орден. Да и к расследованию контрабанды он не имел никакого отношения.

«Я неоднократно лично его предупреждал, чтобы он перестал врать и позорить бывших сотрудников ФСКН, которые реально пострадали за свою честную работу, — рассказывал в прессе Бульбов. — Он обещал, но, как это ему свойственно, продолжал врать. Вороненков все время пытался себя представить жертвой борьбы с коррупцией. Например, когда в 2012 году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, жаловался в СМИ, что это месть со стороны генерала ФСБ Олега Феоктистова».

Уже упомянутый партнер Вороненкова по криминальному бизнесу Кондрашов с 1995 года также являлся директором компании Telf AG, зарегистрированной в швейцарском Лугано. Официально Telf AG занималась перепродажей угля и ферросплавов своих казахских и российских партнеров — СП «Шубаркол-Комир», «Казхрома» и разреза «Бунгурский-Северный». Швейцарская прописка стала удобным инструментом для обхода санкций и защите сделок от российских налогов. Помимо швейцарского юрлица, Кондрашову принадлежит еще 75% британской компании с аналогичным наименованием Telf B. & T.

Telf AG совместно с ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», где Кондрашов также являлся бенефициаром, разработала и осуществляла схему незаконного перемещения стратегически важных ресурсов — угля и антрацита — через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Вороненков и Кондрашов вместе являлись акционерами зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Tarrington Real Estates S.A. Причем, судя по публикациям в СМИ данных о т.н. «панамских оффшорах», Вороненков владел акциями лично, а Кондрашов — через Evrodec Ltd, которая была зарегистрирована на его домашний адрес.

Второй владелец Evrodec Ltd, Борис Давлетьяров, был хозяином бизнес-центр «Башня 2000» («Башня Багратион») на набережной Тараса Шевченко. Там-то и располагалась одна из общественных приемных их «карманного» депутата ГД Дениса Вороненкова.

Майдан на деньги российских пенсионеров

По раскрытой Центробанком России информации о структуре собственников, старшие деловые товарищи Вороненкова — Кондрашов и Давлетьяров — были владельцами ряда российских банков: КБ «Международный банк развития», АКБ «ВЕК» (через ЗАО «Трест КоксоХимМонтаж») и других.

Через «Международный банк развития», по самым скромным подсчетам, было выведено на их личные счета в банках Монако и швейцарском Bordier et Cie несколько миллиардов рублей, привлеченных у российских пенсионеров, учителей, врачей и военнослужащих под обещания завышенных процентов по вкладам. В связке с «Межотраслевой банковской корпорацией» банк подельников Вороненкова вывел из России порядка 70 миллиардов рублей для своих фиктивных клиентов.

Этими двумя банками была также реализована схема по переводу денежных средств на Украину для подготовки и проведения «Евромайдана». Давлетьяров лично летал в Киев накануне событий 2014 года, где обсуждал вопросы финансирования украинского госпереворота. Теперь вообще не остается никаких вопросов, почему Вороненкова так хорошо знала и ценила майданная «элита» Украины.

Руководство «КоксоХимМонтажа» неоднократно обвинялось в уходе от налогов и искусственном банкротстве Профит-банка, в результате чего в банковской сфере РФ осталась очередная многомиллиардная дыра недостачи. Что касается банков, из-за действий подельников Вороненкова они оказались неплатежеспособными и были лишены лицензий на основании заключения ЦБР о проведении рискованной кредитной политики, низкой финансовой дисциплине и неприкрытого обслуживания интересов собственных владельцев. АКБ «ВЕК» также в итоге был разорен, выданные кредиты испарились через систему оффшорных компаний, а капиталы оказались у нужных людей за границей.

В марте 2009 года Вороненков знакомится с заместителем председателя правления Мира-банка Анной Эткиной и ее бизнес-партнером, замдиректора «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК) Андреем Бурлаковым, которые проходили по делу о хищении. По версии следствия, деньги, украденные из ФЛК, были потрачены на приобретение в Германии верфей Wadan Yards.

На встрече Вороненков рассказал, что якобы к деятельности компании Wadan Yards со стороны «власти» имеется весьма негативное отношение. А он, дескать, обладает необходимым ресурсом, чтобы изменить это «негативное отношение», но для этого потребуются некие финансовые вложения.

Несмотря на миллионные «финансовые вложения», проблемы Бурлакова с правоохранительными органами не были решены. Бывший заместитель директора ФЛК пригрозил Вороненкову, что сам обратится в ФСБ. Тогда, со слов Эткиной, от Вороненкова последовали угрозы, что он их «посадит», а в октябре 2009 года ее действительно арестовали. Два года спустя в московском ресторане «Хуторок» киллер расстрелял ее и Бурлакова. Последний от полученных ранений скончался, а Эткина чудом выжила. Позже она была вынуждена уехать в Израиль.

Вороненков никак не упоминался в уголовном деле по ФЛК, однако за несколько недель до покушения на Эткину и убийства Бурлакова он решил дать показания. Он сообщил, что в отношении него Бурлаков готовит «заведомо ложный донос о якобы совершении мною ранее преступления финансового характера с целью инициировать возбуждение в отношении меня уголовного дела».

В итоге и уголовное дело в отношении ФЛК не привело к каким-либо негативным последствиям для Вороненкова. Эткина была заочно осуждена, хотя при этом даже не находилась в розыске. В 2013 году она направит генпрокурору РФ Юрию Чайке письмо, в котором обвинит Вороненкова и бывшего сотрудника ФСБ Андрея Мурзикова в организации убийства ее партнера по бизнесу Андрея Бурлакова…

Такая «насыщенная» жизнь совершенно не мешала этому откровенному мошеннику параллельно заниматься «научно-исследовательской деятельностью» в области юриспруденции. В том же 2009 году Вороненков защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические и нормативные основы судебного контроля в механизме разделения властей». Но и здесь он оказался верен себе — как позже обнаружат СМИ, диссертация оказалась банально списана: из 359 страниц работы полностью оригинальными были всего 75, а остальные либо заимствованы частично, либо украдены полностью у других авторов.

Здесь больше удивляет даже не сам факт воровства чужих работ, а то, что все свои научные звания Вороненков получил, не имея полноценного высшего образования.

Бурные депутатские годы

В декабре 2011 года Вороненков был избран депутатом Государственной думы шестого созыва от партии КПРФ. Вот только финансирование предвыборной кампания «коммуниста» осуществлялось за счет сомнительных средств, как утверждают бывшие сослуживцы Вороненкова по ФСКН.

С их слов, будущий депутат взял взаймы деньги у своего старого знакомого, бизнесмена и совладельца ресторана «Анджело» Виталия Качура, с которым они были знакомы с конца 1990-х. Кстати, именно его Вороненков во время своей службы в ФСКН пытался представить в качестве организатора чуть ли не всего наркотрафика в России, а затем предложил тому свою «защиту». Разумеется, не безвозмездно.

«Качур одолжил Вороненкову деньги на его кампанию, — рассказывал в интервью бывший коллега Вороненкова по ФСКН. — А когда тот не смог вернуть, то предложил рассчитаться зданием и продать его по заниженной стоимости в зачет долга. Качур пошел на эту сделку вынужденно, чтобы вернуть свои деньги».

Согласно материалам уголовного дела, Вороненков подыскал покупателя (т. е. Качура) для особняка общей площадью 1500 кв. м и рыночной стоимостью 127 млн рублей на Международной улице, дом 38, которое принадлежало единственному учредителю ООО «Тома» Отари Кобахидзе, за что получил авансовое вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

«Вороненков сообщил, что здание стоит 5 млн долларов, но они продают его за 2 млн долларов», — вспоминал Качур.

По материалам обвинения, для продажи здания Вороненков фальсифицировал записи Единого государственного реестра юридических лиц и давал указания соучастникам по смене руководителя ООО «Тома». Для этого Вороненков и его сообщники подали в налоговую инспекцию фиктивные документы и увеличили уставный капитал фирмы, внеся в ее активы… кожаный диван за 20 тыс. руб. В результате в число владельцев был введен подставной акционер Илья Щербак, а настоящий учредитель Отари Кобахидзе остался без возможности влиять на принятие решений.

От рейдерского захвата здания в центре российской столицы Вороненков получил в общей сумме около 1,2 млн долларов и 6,4 млн рублей, которые и направил на свою предвыборную кампанию.

По словам одного из руководителей нижегородского отделения КПРФ, от которого и баллотировался Вороненков, финансовые вливания не помогли, и его кандидатура на выборах потерпела провал. И тогда, как заявили нижегородские коммунисты, Вороненков, действуя в личных интересах, вступил в сговор с традиционными соперниками КПРФ и путем махинаций с избирательными протоколами добрал недостающие голоса!

В итоге результаты оспорить не удалось из-за того, что большая часть протоколов пропала, а другие были признаны недействительными. А затем Вороненков получил мандат депутата, и срок давности по оспариванию результатов выборов истек.

«Надо учитывать, что, имея доступ к большим финансовым ресурсам, многие вещи Вороненков попросту покупал, — объяснил в интервью ФАН первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров. — В том числе это касается и места в партийных списках, по которым он избирался в Государственную думу. Таким образом, я думаю, что его карьера — это результат тех лихих лет, о которых мы сейчас вспоминаем без радости».

Здесь на память приходит еще один литературный герой, но уже из «Двенадцати стульев». Ильф и Петров могли бы гордиться достойным наследником «бывшего депутата Государственной думы» Ипполита Матвеевича Воробьянинова, живым воплощением которого стал Денис Вороненков.

В Госдуме Вороненков ухитрился пролезть в состав комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, ясно понимая, что это даст ему самые широкие возможности по продвижению как собственных интересов, так и интересов своих криминальных дружков. Вороненков с пользой для своего банковского счета пользовался всем арсеналом служебных полномочий: прикрываясь должностью, направлял депутатские запросы и обращения в соответствующие органы власти, без зазрения совести ходил на личные приемы к руководителям прокуратуры для прекращения проверок и т. д.

Когда в 2014—2015 годах следственные органы пытались возбудить уголовное дело против бизнес-партнера Вороненкова Станислава Кондрашова за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов, экс-депутат по полной использовал свое служебное положение, чтобы не дать этому делу законный ход.

Вороненков отчаянно пытался пробиться и на самые ответственные государственные должности. В июне 2013 года он был выдвинут своей фракцией в аудиторы Счетной палаты Российской Федерации.

«Я не хотел быть депутатом Госдумы, но зашел в парламент, чтобы пойти на вышестоящую должность в исполнительную власть, — признался как-то Вороненков одному украинскому СМИ. — Депутат Госдумы в России — никто, ноль, пустое место. Это все знают. Я мог стать аудитором Счетной палаты, губернатором Нижегородской области, меня фракция согласовывала на эти должности, но мне так и не дали пройти в исполнительную власть».

В интервью ФАН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал, что на первом же собеседовании в потенциальном аудиторе быстро распознали лгуна и откровенного жулика.

«Когда в свое время от фракций выдвигали людей на должность аудитора Счетной палаты, от КПРФ выдвигался Денис Вороненков, — вспоминает Морозов. — Я тогда с ним встречался и проводил беседу. После этого мы созвонились с Геннадием Андреевичем Зюгановым, которому сообщили о том, что этого делать не надо, потому что за товарищем Вороненковым идет неприятный след».

В декабре 2013 года в ресторане «Куршевель» произошла неожиданная встреча двух старых «друзей», Вороненкова и Мурзикова. Увидев друг друга, бывшие партнера набросились друг на друга с кулаками, в результате чего оба были госпитализированы. По словам Мурзикова, конфликт был спровоцирован именно депутатом Вороненковым.

«Все произошло из-за того, что я дал на него признательные показания, и не только я, но и ряд моих коллег, — утверждает бывший полковник ФСБ. — Он все прекрасно знает. Это дело длится около двух лет, я 10 месяцев находился в следственном изоляторе из-за него. Он участвовал во всех следственных действиях до тех пор, пока не воспользовался депутатской неприкосновенностью».

По делу о захвате здания, принадлежащего Кобахидзе, показания на экс-депутата дали, помимо Мурзикова, бывший сотрудник ФСБ Сергей Шишаков, риелтор Олег Крылов и гендиректор «Томы» Мария Владимирская. Продажа здания проводилась в интересах последней, однако Вороненков обставил сделку так, что прибыли из аферы она в итоге не извлекла. Все они после признания своей вины получили условные сроки. Также показания на Вороненкова дали покупатель здания Качур и его адвокат Виталий Чабан — их приговорили к полутора годам и четырем месяцам колонии соответственно. Но сам организатор преступления удачно прикрылся статусом депутата.

«Денис Николаевич является организатором рейдерских захватов, и это его системный бизнес, — заявил тогда Мурзиков. — Я пострадал в свое время за это. Я не был действующим сотрудником и искал себе применение, но, к сожалению, влетел в эту грязь».

Несмотря ни на что, публично Вороненков очень дорожил своей депутатской неприкосновенностью и старался быть примерным членом партии, четко следуя ее курсу. В марте 2014 года он вместе со всеми парламентариями проголосовал за ратификацию законопроекта №475944-6 о присоединении Крыма к России.

«Украина сегодня — это не только трагедия братского нам народа, — с пафосом заявлял в ноябре 2014 года Вороненков. — Это урок всем нам! Вот что происходит с молодежью, которая целенаправленно в течение многих лет подвергается определенному воздействию. Через СМИ, фильмы, песни, школу, бытовое поведение окружающих. 25 лет несколько поколений молодых людей воспитывались в антироссийском и русофобском духе. Результат мы видим».

Миллионер на борьбе с коррупцией

Под ритуальные клятвы в патриотизме Денис Вороненков успешно решал собственные материальные проблемы и к 43 годам уже обладал весьма приличным состоянием. При официальном доходе в 2,4 миллиона рублей он задекларировал пять (!) квартир общей площадью 1088 кв. м, два гаража и дачу 887 кв. м с нежилым помещением 189 кв. м. Самая большая из этих пяти квартир имела площадь 446,4 кв. м и была расположена на улице Тверская в Москве. По приблизительной оценке, одна только ее стоимость могла доходить до 300 миллионов рублей.

Автопарк борца с коррупцией тоже был внушительным: Mercedes S350, Bentley Continental, два Range Rover и Land Cruiser. В общей сложности стоимость имущества Вороненкова оценивалась под миллиард рублей.

«С 2011 года, когда стал депутатом, у меня не было ни одного дополнительного приобретения, я не купил ни квартиры, ни машины», — то ли оправдывался, то ли жаловался на свою «бедную» жизнь Вороненков одному украинскому интернет-изданию.

Нельзя говорить, что российские правоохранительные органы сидели без дела. Махинации Вороненкова давно находились под пристальным вниманием Следственного комитета РФ, сотрудники которого тщательно собирали доказательную базу и проводили допросы не только подельников высокопоставленного жулика, но и его самого.

В декабре 2014 года Московское управление Следкома направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы.

Брак как спасение от тюрьмы?

Видимо понимая, что на этот раз выйти сухим из воды не удастся, Вороненков в очередной раз решил воспользоваться своим служебным положением, но теперь уже как классический брачный аферист.

В марте 2015 года он зарегистрировал свой третий брак, на этот раз с оперной певицей, депутатом Госдумы от «Единой России» Марией Максаковой-Игенбергс. По мнению близко знавших семью Вороненковых, его развод с женой Юлией и последующий брак с Максаковой были очень похожи на очередной расчетливый ход с целью избежать переезда на длительный срок из роскошной квартиры на Тверской в значительно менее комфортный казенный «номер».

Мария Максакова-Игенбергс происходит из семьи актрисы Людмилы Максаковой и немецкого предпринимателя Петера Андреаса Игенбергса. Она родилась в Германии, поэтому имеет не только российское, но и немецкое гражданство. Однако она скрыла этот факт, когда баллотировалась в Госдуму.

«Когда я узнал о его уходе из семьи, я расценил это как попытку найти защиту от уголовного преследования с помощью Марии Максаковой, — высказал свое мнение Александр Бульбов. — Других мотивов этому я и мои коллеги по ФСКН не находили».

К слову, нескольких официальных браков Вороненкову судя по всему было мало. В 2013 году депутат от КПРФ стал ответчиком по делу о признании его отцом внебрачного ребенка москвички Елены Страпко. Женщина через суд пыталась заставить Дениса Николаевича пройти генетическую экспертизу на отцовство ее 5-летней дочери Софьи. Депутат отказался, а Никулинский райсуд Москвы и Мосгорсуд его в этом дружно поддержали.

А москвичка Александра Авраменко в интервью на телевидении заявила, что в 17 лет стала… любовницей Вороненкова.

«Я встречался с Денисом Вороненковым в Нижнем Новгороде 2 февраля 2015 года — вместе с очень-очень важными людьми, чиновниками, — рассказал на телепрограмме театральный продюсер Валерий Сергеев. — И там вместе с другими девушками на банкете была Александра, я ее помню. Тогда Вороненков без всякого стыда и предложил нашей компании поехать вместе с ними в баню. Я сразу понял, чем мне грозят отношения с Вороненковым и откуда эти девицы. Позже друзья мне подтвердили, что он крышует публичные дома в Нижнем Новгороде».

Хотя через свою новую супругу Вороненков действительно смог близко познакомился с некоторыми влиятельными российскими политиками в расчете на их покровительство и заступничество, у большинства коллег депутата о нем сложилось вполне однозначное мнение. Из 450 приглашенных парламентариев, на свадьбу Вороненкова и Максаковой в концертный зал «Филармония-2» пришли не больше десяти их коллег по Госдуме.

«Впоследствии, когда ему стало понятно, что и связи Максаковой оказались бессильными в решении его проблем, он подался в бега и решил найти себе защиту, предав интересы Родины», — не без оснований отмечал Бульбов.

Летом 2016 года Вороненков снова выдвинул свою кандидатуру в депутаты Госдумы VII созыва по одномандатному избирательному округу №129 Нижегородской области. На встречах с избирателями он по привычке отчаянно врал про свою службу в Афганистане, из раза в раз повторял классическое вранье либералов, будто Газпром продает газ за границу дешевле, чем для внутреннего потребителя и вешал доверчивым слушателям лапшу про бюджет Нижегородской области… Еще Вороненков беззастенчиво хвастал, что он автор нескольких законов, например «О детях войны» и так называемой амнистии капиталов.

Впрочем, очень быстро выяснилось, что к этим законам он никакого отношения не имел. Да и вообще, за годы своей депутатской работы он внес всего пару десятков законопроектов, и то лишь как один из нескольких авторов. О качестве законотворчества Вороненкова говорит его письмо в ФСБ и Минкомсвязи с просьбой ввести запрет на распространение в России… мобильной игры Pokemon Go.

По мнению парламентария, «с помощью видеоигр органы, ответственные за ведение психологической войны в США, пытаются сформировать образ будущей войны, максимально соответствующий целям и интересам Вашингтона — высокотехнологичной и сверхсовременной «войны XXI века», «войны по-американски».

«Именно в концентрированном воздействии на эмоционально-чувственную психологическую сферу человека (группы социальной общности) путем эмоционального заражения и заключается гносеологическая (познавательная) сущность психологической войны», — писал в своем письме депутат.

Неудивительно, что выборы 2016 года Вороненков с треском проиграл и в итоге лишился депутатской неприкосновенности, обеспечивающей ему защиту от уголовного преследования.

Бегство на Украину

В октябре 2016 года в мировых СМИ молнией разнеслась новость о том, что Денис Вороненков вместе со своей женой Марией Максаковой, которая также проиграла предварительные внутрипартийные выборы, сбежали в Киев. Свою поспешную эмиграцию на Украину экс-депутат объяснил «преследованием в России со стороны ФСБ», умолчав при этом, что основные претензии к нему были выдвинуты Следственным комитетом и касались дела о мошенничестве и рейдерском захвате.

А уже 6 декабря Вороненков получил украинское гражданство, причем постарался сделать процесс его получения максимально публичным, тут же заявив о том, что отказывается от гражданства российского.

После бегства на Украину «сладкую парочку» начинают активно раскручивать украинские и западные СМИ. Вороненков не вылезает из телестудий, раздавая украинским телеканалам и интернет-изданиям одно интервью за другим. В них он предстает в сияющем образе непримиримого оппозиционера и борца с «коррумпированным российским режимом», преследуемого спецслужбами.

В одном из таких интервью Вороненков заявил, что на самом-то деле он был категорически против воссоединения Крыма с Россией, а проголосовал за ратификацию законопроекта под давлением партии и спецслужб.

«Кстати, на том голосовании было порядка 40 депутатов, которые категорически не хотели присоединения Крыма, — сочинял на ходу Вороненков. — Это депутаты многих созывов, с внутренним стержнем, но в последний момент все равно нажали «за». Значит, к каждому подобрали рычаг давления. Какой именно — не знаю, возможно шантажировали через семью и детей».

Жена Вороненкова тоже не отставала от супруга в своем «покаянии». В октябре 2017 года в интервью «крымскотатарскому» телеканалу ATR Максакова извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование депутатами Госдумы за «аннексию Крыма Россией». При этом она не забыла упомянуть, что, мол, лично не голосовала, так как в тот момент вообще не была в России.

Изо всех сил Вороненков старался угодить своим новым хозяевам и заработать себе индульгенцию. Он даже дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о «госизмене» экс-президента Виктора Януковича, хотя никогда с ним не общался, в чем сам и признавался.

«А зачем мне быть с ним знакомым? — рассуждал беглый депутат. — Меня же не спрашивали, что он ест или пьет, сколько раз в туалет ходит, с кем живет. Я действительно этого не знаю, да это и значения не имеет».

Со слов экс-советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Вороненков даже предлагал создать «Центр украино-российских расследований» для «сбора материалов по теме коррупции». Не стоит объяснять, что перебежчик имел в виду коррупцию исключительно российскую, в теме которой он чувствовал себя как жаба в сточной канаве. Вороненков планировал собирать информацию «с целью пресечения противоправных действий российских коррупционеров, спонсоров агрессии в отношении Украины, а также их пособников на территории самой Украины и из числа украинских граждан».

Какая же дивная метаморфоза произошла с бывшим патриотом и «ветераном Афгана», из которого еще недавно демагогия о горячей и искренней любви к России лилась непрерывным потоком. Теперь все словоблудие предателя моментально обернулось в противоположном направлении.

«Но я в первую очередь хочу быть полезен своей стране, своей второй Родине, которая оказалась ко мне гораздо добрее и ласковей, чем первая, — убеждал в своей преданности новоиспеченный «грамадянин України». — Я доктор юридических наук, прекрасно ориентируюсь в системе российского права и в его пробелах».

Но и на этом отказавшийся от российского гражданства Вороненков не остановился. Судя по его словам, он был готов выпустить на волю своего «внутреннего украинца» и даже отказаться от того, чтобы называть себя русским.

«Я на 50% украинец, — горделиво объявил беглый жулик. — Мой прадед Аким Дудниченко возглавлял Монархический союз Украины, все детство я провел в Херсоне, Мариуполе, Николаеве, Евпатории».

Как заправский актер, Вороненков быстро вжился в написанную для него роль очередного бежавшего на Запад оппозиционера-русофоба, поливающего грязью свою бывшую страну.

«Ситуация в России сегодня — как в нацистской Германии», — дословно заявил он в одном из интервью.

При этом преступления фашиствующей украинской хунты в Одессе и в Донбассе его нисколько не смущали. Более того, он ими восторгался и даже сожалел, что уже не такой молодой, чтобы поехать воевать в нацистских «добробатах».

«Военную жизнь знаю не понаслышке, — заверял Вороненков. — Был бы помоложе, может, и сам бы пошел в АТО. Военное дело идет вперед и навыки 30-летней давности уже не так актуальны».

За весьма короткое время из обычного беглого мошенника украинская и западная пресса совместными усилиями слепили «нового Вороненкова», возведя его на информационную вершину русофобской пропаганды. По законам жанра, развязка должна была быть показной и жесткой.

Кровь на киевской мостовой

23 марта 2017 года в Киеве по пути на встречу с еще одним «профессиональным оппозиционером» и экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым к Вороненкову подошел неизвестный и выстрелил из пистолета в него и его охранника.

Спустя несколько секунд нападавший подошел к уже лежащему на тротуаре Вороненкову и сделал еще два контрольных выстрела, в том числе в голову, после чего попытался скрыться. Раненый охранник смог достать свой пистолет и также несколько раз выстрелить в убийцу, ранив того в ногу, грудь и голову.

Упомянутый Антон Геращенко тут же расставил все по своим местам, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений.

«Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат, — настрочил нардеп на своей странице в Facebook. — Он был убит в отместку за то, что он и его супруга дали правдивые показания о том, как готовилась аннексия Крыма и нападение на Донбасс».

Это акт государственного терроризма со стороны России, заявил тогда же пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, процитировав слова Петра Порошенко. Это политическая расправа над оппонентом Кремля, утверждал в тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Украинские и западные СМИ тут же злорадно завыли, из раза в раз повторяя заготовленные обвинения в адрес России, которая якобы и подослала наемника.

Однако дальше ситуация стала развиваться явно не по плану. При нападавшем был обнаружен паспорт на имя гражданина Украины Павла Паршова 1988 года рождения, а также удостоверение бойца Нацгвардии Украины, выданное воинской частью №3057. В состав этой части последовательно входили запрещенные в РФ террористические организации — батальон «Донбасс» и нацистский полк «Азов».

Более того, по сообщениям прессы, следователи обнаружили на теле киллера старое пулевое ранение, расположенное в области живота. Эта деталь подтверждает информацию о том, что Паршов вполне мог в составе добробатов принимать участие в боевых действиях против жителей Донбасса.

По данным украинской журналистки Алены Луньковой, в Киев Паршов приехал с еще одним бойцом батальона «Донбасс» Ярославом Левенцом с позывным «Хантер». Не исключено, что именно Левенец участвовал в слежке за погибшим и подвозил Паршова к месту преступления.

Как и Паршов, Левенец с 2012 года был в розыске за экономические преступления, но сам себя называл «политзаключенным режима Януковича». На украинском сайте «Комитет освобождения политических узников» Левенец числился как боец запрещенного в России террористического «Правого сектора»1. Помогал тогда его «амнистии» командир «Донбасса» Семен Семенченко, и после выхода из СИЗО в 2014 году «Хантер» пошел воевать в «Донбасс» к своему покровителю.

Личность охранника Вороненкова тоже достойна отдельного рассказа. Служба безопасности Украины назначила ему телохранителем Олега Чикала из подразделения специального назначения Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны (войсковая часть №2245). Действовал Чикал крайне непрофессионально — перед самым убийством экс-депутату пришлось в одиночестве ждать его на улице, затем охранник шел от него слева, со стороны стены, а оружие и вовсе носил в сумке. Единственное, что он смог сделать действительно качественно, — это смертельно ранить убийцу.

В ходе расследования выяснилось, что 44-летний Чикал прежде не имел никакого отношения к организации физической безопасности, а в разведке занимался исключительно оперативной работой. Командир войсковой части №2245 Максим Шаповал участвовал в откровенном мародерстве в 2014 году в Донбассе, грабя банкоматы, часовые и ювелирные бутики, меховые магазины, а также дома Донецка и его пригородов. А бойцы подразделения по его приказу нередко «убирали» рядовых бизнесменов по заказам их конкурентов. 27 июня 2017 года устранили самого Шаповала, взорвав в собственном автомобиле в Соломенском районе Киева.

Активно наследила СБУ и на месте убийства Вороненкова. Как выяснилось, за перебежчиком была организована постоянная слежка, причем на это жаловался даже Чикал и просил выделить бронежилеты, но безрезультатно. На уличные камеры наблюдения попал человек, следивший за Вороненковым. Он был опознан как Игорь Устименко — бывший сотрудник СБУ из спецподразделения «Альфа», который получил широкую известность за свою причастность к убийству журналиста Павла Шеремета.

ЦРУ до Киева доведет

Спустя некоторое время появились новые подробности спецоперации по показному убийству Вороненкова. Ее разработка велась Центральным разведуправлением США с привлечением местных сил 5-го Управления Департамента контрразведки СБУ, специализирующегося исключительно на работе против «клятих москалiв».

Кураторами Вороненкова и Максаковой стали резидент ЦРУ в Киеве Джейсон Сток (Jason A. Stock) и его заместитель Томас Тливерис (Thomas A. Thliveris). В рамках договоренностей с украинскими спецслужбами американцы взяли на себя расходы, связанные с пребыванием перебежчиков на Украине. В телефоне Вороненкова, который был найден при нем после убийства, значился номер Стока, записанный в телефонной книге как «Джейсон».

Сток и Тливерис были одними из первых, кто выразил соболезнования Максаковой, и убедительно попросили ее дать следователям «нужные» показания. Что она послушно и сделала, назвав заказчиком убийства Вороненкова своего первого мужа Владимира Тюрина. Сегодня, видимо, Максаковой велели изменить показания и валить все на Дениса Панаитова, лучшего друга Вороненкова. Панаитов работал начальником в СК РФ Одинцовского района, но в 2013 году был уволен «за нарушение этики» — проще говоря, за коррупцию.

ЦРУ давно и плодотворно сотрудничало с СБУ. Сток и Тливерис также занимались организацией «стажировок» оперативного состава СБУ и ГУР МО Украины в США, где на практических занятиях разбирают вопросы «уничтожения российских комбатантов» на территории ДНР и ЛНР. Тогда сотрудники СБУ обучались подрывному делу у американских инструкторов на авиабазе США Эглин во Флориде. По странному совпадению, в тот же день, когда взлетел на воздух «Мерседес» Максима Шаповала, при выполнении некоего диверсионного задания в Донецкой области в результате взрыва погиб полковник СБУ Юрий Возный. Он был одним из тех, кто под руководством ЦРУ проходил спецподготовку в США.

Бывший сотрудник германской разведки Вильгельм Дитль, ссылаясь на свои источники в спецслужбах ФРГ и Австрии, утверждал, что СБУ активно прорабатывала сценарии убийства еще одной «жертвы режима» — Бориса Немцова.

Скорее всего, под колпак американской разведки и СБУ Вороненков попал задолго до 2014 года, когда со своими подельниками Давлетьяровым и Кондрашовым «перегоняли» через подконтрольные банки миллиардные транши на финансирование украинского госпереворота.

ОПГ Вороненкова вообще не скрывала своих отношений с западными разведками. Так, например, на особых поручениях у Давлетьярова был гражданин Германии Роман Бейзер, получивший военное образование в Великобритании, и старший аналитик ЦРУ в Норфолке Маргарет Лэйн. Сам Давлетьяров с супругой и двумя детьми под крылом британских спецслужб проживает в фешенебельном районе Лондона Итон-сквер. Ехать обратно в Россию он, разумеется, не собирается.

Как-то раз, повстречавшись в лондонском ресторане с «российской оппозицией», Давлетьяров пообещал: «Вот вы победите, и мы вернемся». Совместные оффшоры они также предпочитали держать в британской юрисдикции — как Tarrington Real Estates S.A, так и прикрытый еще в 2012 году Kaul Engineering Ltd.

Дальнейшие махинации лишь крепче опутывали Вороненкова. Вся последующая драматургия с бегством за границу, где предателя ритуально принесли в «сакральную жертву», лишь подтверждает эту версию.

Беспрецедентная по своему цинизму история предательства бывшего депутата Госдумы служит наглядной иллюстрацией того, как зарубежные кукловоды российской оппозиции и «бизнес-партнеры» проворовавшихся чинуш с легкостью идут на хладнокровное убийство, чтобы эффектно и с максимальной пользой для себя убрать со сцены сыгравшую свою роль марионетку.

1 Организация запрещена на территории РФ.