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Поклонники раскритиковали Успенскую за молодежный стиль

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Поклонники раскритиковали Успенскую за молодежный стильМосква, 30 августа. Поклонники раскритиковали российскую певицу Любовь Успенскую за молодежный стиль.

Успенская опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она позирует в вещах из новой коллекции итальянского дома моды Missoni. На снимке Успенская позирует в яркой обтягивающей рубашке с манжетами и длинными рукавами, а также синих брюках-клеш. Образ дополняла красная вязаная шапка с козырьком. При этом певица призвала своих поклонников «быть в тренде», а также попросила оценить ее новый образ.

«Поете хорошо, но вкуса совсем нет», — пишет sayohatiorzu.

Поклонники раскритиковали Успенскую за молодежный стиль

«После ваших шикарных платьев — это не айс», — отмечает jennyfffffffer.

Поклонники раскритиковали Успенскую за молодежный стиль

«Какая стильная собачка», — написал ronaldwalter6897.

Поклонники раскритиковали Успенскую за молодежный стиль

«Честно? Ужасно. Как будто дрессировщица ждет своего выступления в цирке», — отмечает sayohatiorzu.

Поклонники раскритиковали Успенскую за молодежный стиль

«Боже», — написала olesia8205.

Поклонники раскритиковали Успенскую за молодежный стиль

«Красная шапочка», — отмечает brodovskaianadezhda.

Поклонники раскритиковали Успенскую за молодежный стиль

Кроме того, поклонники призвали Успенскую научиться принимать свой возраст и не пытаться привлечь к себе внимание, следуя тенденциям молодежной моды. Фанаты признались, что главным козырем Успенской является ее музыка, а сама артистка уже давно стала «легендой русского шансона». 

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