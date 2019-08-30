Эрдоган объявил о переговорах России и Турции по истребителям Су-57. События дня. ФАН-ТВ

Диалог России и Украины по пленным продолжается

Настоящий информационный хаос захлестнул сегодня СМИ России и Украины. До сих пор журналисты гадают, обменялись страны пленными или нет. А началось все с легкой подачи нового генпрокурора незалежной Руслана Рябошапки. Тот, видимо, на радостях от высокого назначения запустил в соцсетях весть о том, что обмен уже завершился, а украинские арестанты летят домой. Журналисты повелись на фальстарт и мигом рванули в аэропорт Киева — встречать новоприбывших. Но увидели вместо них лишь перекати-поле. На фоне шума и всеобщего непонимания скандальный пост по-тихому был удален. Офис президента страны Владимира Зеленского, правда, успел выпустить опровержение: переговоры по-прежнему идут. Корреспонденты ФАН пообщались с омбудсменом по правам человека в ЛНР Ольгой Кобцевой и выяснили, что обмен действительно не состоялся, но заключенные все же прибыли на родину.

«Люди переданы. <…> Это украинские граждане, находившиеся в России, в передаче которых на Украину заинтересовано правительство этой страны, и россияне, в передаче которых в Россию заинтересовано правительство РФ. Сегодня ночью это произошло», — заявила Ольга Кобцева.

Конкретные имена Кобцева не назвала, но вот президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов рассказал, о ком наверняка идет речь.

«Что касается Сенцова и украинских моряков, то они стопроцентно отправлены домой. Обмен давно готовился по дипломатическим каналам, за неделю до этого события морякам запретили общаться с членами ОНК», — отметил эксперт.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов осужден в нашей стране за подготовку теракта. 24 морякам, задержанным за провокацию в Керченском проливе, приговор так и не вынесли. Кроме того, до сих пор неизвестно, было ли частью сделки освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского. Остается только гадать, ведь Кремль ситуацию по-прежнему не комментирует.