Эрдоган объявил о переговорах России и Турции по истребителям Су-57. События дня. ФАН-ТВ

Диалог России и Украины по пленным продолжается
Настоящий информационный хаос захлестнул сегодня СМИ России и Украины. До сих пор журналисты гадают, обменялись страны пленными или нет. А началось все с легкой подачи нового генпрокурора незалежной Руслана Рябошапки. Тот, видимо, на радостях от высокого назначения запустил в соцсетях весть о том, что обмен уже завершился, а украинские арестанты летят домой. Журналисты повелись на фальстарт и мигом рванули в аэропорт Киева — встречать новоприбывших. Но увидели вместо них лишь перекати-поле. На фоне шума и всеобщего непонимания скандальный пост по-тихому был удален. Офис президента страны Владимира Зеленского, правда, успел выпустить опровержение: переговоры по-прежнему идут. Корреспонденты ФАН пообщались с омбудсменом по правам человека в ЛНР Ольгой Кобцевой и выяснили, что обмен действительно не состоялся, но заключенные все же прибыли на родину.
«Люди переданы. <…> Это украинские граждане, находившиеся в России, в передаче которых на Украину заинтересовано правительство этой страны, и россияне, в передаче которых в Россию заинтересовано правительство РФ. Сегодня ночью это произошло», — заявила Ольга Кобцева.
Конкретные имена Кобцева не назвала, но вот президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов рассказал, о ком наверняка идет речь.
«Что касается Сенцова и украинских моряков, то они стопроцентно отправлены домой. Обмен давно готовился по дипломатическим каналам, за неделю до этого события морякам запретили общаться с членами ОНК», — отметил эксперт.
Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов осужден в нашей стране за подготовку теракта. 24 морякам, задержанным за провокацию в Керченском проливе, приговор так и не вынесли. Кроме того, до сих пор неизвестно, было ли частью сделки освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского. Остается только гадать, ведь Кремль ситуацию по-прежнему не комментирует.
Эрдоган объявил о переговорах по истребителям Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдоган, кажется, запланировал новые покупки. А присмотрел их не иначе как на выставке МАКС в нашей стране. Москва и Анкара начали переговоры о поставках российских Су-57 — новейших истребителей пятого поколения. Эти планы озвучил сам Эрдоган, и их нельзя назвать сюрпризом. Не только из-за личной встречи с Владимиром Путиным на этой неделе, но и «благодаря» упрямой позиции США. Штаты до сих пор не хотят возвращать Турцию в совместную программу по американским истребителям F-35, даже не смотря на заключенный договор об их поставках. И, по сути, вынудили Анкару присматривать другие варианты. Главной преградой на пути к сделке стала, как ни странно, российская техника. ЗРК С-400, которые Турция заказала еще в 2017 году, сильно расстроили союзников из Вашингтона. Те призвали Эрдогана отказаться от покупки — сначала вежливо, затем в форме ультиматума. Но шантаж в итоге не удался: первые поставки ракетных комплексов в Турцию, вопреки ярому недовольству Штатов, начались в июле текущего года. И до сих пор продолжаются. Но на этом контрольная закупка, видимо, не кончилась. И в российском Совете Федераций этому не удивлены.
«Когда Анкара проявляет интерес к С-400 и Су-57, это говорит о том, что эта ситуация абсолютно не политическая, а прагматическая. Они исходят не из атлантической солидарности, мол, «мы страна НАТО и поэтому будем покупать только оружие НАТО». Нет, они исходят из своих национальных интересов и своего бюджета. Потому что наш самолет дешевле и качественнее», — подчеркнул член Совета Федерации Олег Морозов.
Начало учебного года предложили перенести на 1 октября
Не меньше шума вызвала и очередная инициатива в Госдуме. Депутат от ЛДПР Василий Власов предложил перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. С этой идеей он уже обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. По мнению политика, к слову, самого молодого в Госдуме, работодатели требуют от выпускников опыта работы. А продление каникул поможет его накопить, учитывая, что многие учащиеся летом подрабатывают. Причем у многих экзамены заканчиваются лишь в июле, и времени на отдых попросту не остается. В Российском профсоюзе студентов эту инициативу не поддержали.
«Я расцениваю эту инициативу самого молодого депутата Госдумы как очередную попытку найти инфоповод из ниоткуда. Если следовать логике Василия Власова, то нужно добиваться того, чтобы и отпуска на работе длились по три-четыре месяца. Студенты подрабатывают, а не отдыхают летом из-за того, что у них мизерные стипендии, на которые не прожить» — подчеркнул зампредседателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный.
И тем не менее Власов предлагает для начала запустить тестовый проект в нескольких регионах — Хабаровском и Приморском краях. Но, очевидно, что этому еще предстоит общественная дискуссия.