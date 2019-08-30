Малькевич назвал оскорбительным отношение молдавских властей к Шойгу

Известный российский общественный деятель, журналист, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич назвал недопустимыми слова, сказанные представителями властей Молдавии после визита в эту страну министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Журналист заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что, пока в России внимательно следят за процессом обмена заключенными с Украиной, другая бывшая советская республика попросту начинает «тихой сапой наглеть». Причем неоднократно.

«Сначала светлый праздник освобождения Кишинева от фашистской оккупации там превратили в День памяти жертв сталинизма и нацизма, — возмутился председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. — И там теперь общий траур у них».

Во-вторых, в тот момент, когда обе страны вроде бы начали нормально разворачиваться друг к другу и сотрудничать, совершенно неуместно звучат заявления главы кабмина Молдавии Майи Санду относительно прилета Шойгу в Кишинев с серьезной и важной миссией. Он, в частности, передал Молдавии боевые знамена воинских частей, которые освобождали ее от фашистов.

«Тут взбрыкивает премьер Майя Санду и говорит: «Я запрещаю подписывать какие-либо документы, так как этот визит — неофициальный, он [глава Минобороны России] приехал как турист», — отметил Малькевич. — Это же просто оскорбительно! Как будто он приехал по Молдавии погулять. Несмотря на то, что с Шойгу встречался президент Игорь Додон».

На взгляд президента Фонда защиты национальных ценностей, слова Санду — первый серьезный звоночек о шаткости коалиции, которую объединило желание выкинуть из Молдавии печально известного бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка.

«И третье, — продолжил Малькевич. — Когда еще можно было бы предположить, что просто у женщины не выдержали нервы или она, может быть, устала, тут вдруг Санду реально поручает министру внутренних дел начать расследование, с какой это стати полиция охраняла Шойгу, обеспечивала оцепление и охрану соответствующих мероприятий. Ведь он же «турист»!»

Данный нелепый казус дал общественному деятелю повод пошутить и сказать: «Товарищи, а вы хотите, чтобы вместо вас Шойгу во время этого визита охранял спецназ российской армии?!»

«В принципе, это, наверное, можно устроить, — отметил он. — Но мы не будем так хулиганить. Ну, а почему я говорю, что все это происходит тихой сапой? Да потому, что я узнал обо всем от молдавских журналистов, которые, мягко говоря, несколько потрясены. Поскольку действительно были хорошие ожидания. Случилась такая победа России вместе с Западом — выкинули этого олигарха Плахотнюка. И вроде бы в Молдавии начались какие-то позитивные процессы».

Однако, как выяснилось, эта коалиция — «союз ежа и ужа». Одни смотрят в одну сторону, другие — в другую. Но зачем было начинать именно с Шойгу такую странную истерику, задается вопросом Малькевич. И лично он этого не понимает.

«В данном случае мы, общественники, с помощью ответственных СМИ обращаем внимание на то, что, пока Россия занимается большой геополитикой, у нас под боком развивается некий фурункул, — посетовал он. — Хотя нам казалось, что в Молдавии болезнь уже излечена. Но, как говорится, не тут-то было!»

Собеседник ФАН подытожил, что он является человеком, который, образно выражаясь, неровно дышит к этой стране. Несмотря на то, что в мае нынешнего года его не пустили в Молдавию и депортировали на родину.