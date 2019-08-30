Сирийские военкоры ФАН побывали в подземной тюрьме террористов «Ан-Нусры»* на севере Хамы

Хама, 30 августа. Корреспонденты Федерального агентства новостей месте с бойцами Сирийской арабской армии смогли побывать в ряде населенных пунктов на севере провинции Хама, и смогли лично осмотреть системы туннелей, полевые лазареты и штабы, созданные террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных и группировок. Кроме того, военкоры побывали в тюрьмах, предназначенных террористами для своих политических противников в Идлибе, и линии укреплений, которые пришлось штурмовать САА.

Напомним, в ходе битвы на севере Хамы силам САА удалось прорвать укрепления боевиков и оттеснить террористов, которые создавали огромную систему укреплений, оборудованных всем необходимым для ведения военных действий.

Военные корреспонденты ФАН побывали в районах Аль-Латамина, Кафр-Зета, Вади аль-Анс и Хуссейн-Албан, и своими глазами увидели подземные города, оборудованные террористами.

Видеозапись была снята в штаб-квартире группировки «Джейш аль-Изза» («Армия славы»). Камни, в которых террористы прорыли подземные ходы, были дополнительно укреплены слоями цемента и бетонными плитами, а в глубине подземных нор скрывались оборудованные штабы главарей террористов.

«Мы находимся в районе города Аль-Латамина, который был штаб-квартирой спонсируемой США группировки «Джейш аль-Изза», которую возглавляет беглый преступник по имени Джамиль аль-Салех. Этот «город» террористов был одним из наиболее густонаселенных на севере Хамы», — рассказывает командир САА.

В ходе инженерных работ террористы создали очень сложную многоуровневую сеть подземных ходов и фортификаций, в которых несложно заблудиться. Это обстоятельство потребовало вмешательства элитного отряда САА «Силы Тигра» (которые теперь переименованы в 25-ю дивизию сил спецопераций). Им удалось очистить эти туннели и уничтожить боевиков.

Стоит отметить, что инженерные отряды САА продолжают работу по зачистке подземных укрытий и укрепленных точек террористов в районах, освобожденных армией при поддержке ВКС РФ. При создании своих подземных туннелей боевики использовали современную технику — примерно такие же подземные коммуникации были обнаружены и в других регионах, которые освобождены САА, например, в Восточной Гуте.