Россия готова встретиться с ЕС и Украиной по газу в начале сентября

Астрахань, 30 августа. Дата проведения очередных трехсторонних переговоров между Россией, Европейским союзом и Украиной по транзиту газа будет согласована в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак, уточнив, что Москва готова встретиться в начале сентября.

По его словам, с инициативой о проведении встречи выступил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Там или 16 сентября, или, может быть, какие-то другие даты. Мы обсудим. Думаю, в ближайшее время [дата] будет согласована», — сказал министр.

Новак уточнил, что предложенные даты не вызывают у Москвы возражений. Однако необходимо выбрать время, чтобы все стороны были свободны от участия в других мероприятиях, заключил министр.

Напомним, срок ​действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года, пишет НСН. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

В апреле 2018 года Новак заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованы. В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно заявлял, что компания не намерена полностью отказываться от транзита газа через Украину.

При этом в 2015 году Киев прекратил закупку газа у Москвы. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

Ранее, как пишет RT, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа через территорию Украины.