Сирия, 30 августа. Демонстранты штурмуют блокпосты турецкой армии. САА готова прекратить завтра боевые действия в Идлибе. «Фронт национального освобождения» попытался нанести удар по позициям правительственных сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков «Фронта национального освобождения» на севере Хамы.

«Исламское государство1»: предположительно потеряло одного боевика в Дейр-эз-Зоре.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками на севере Алеппо и взяли на себя ответственность за нападения на них в Азазе и у Африна, в Дейр-эз-Зоре задержали боевика, который подорвал мотоцикл.

ВС Турции: открыли огонь по демонстрантам, собравшихся у блокпоста Баб-аль-Хава в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает курдских боевиков на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Согласно данным портала Al Sharkia, в последние несколько часов произошло несколько столкновений между «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецкими боевиками «Свободной сирийской армии» в районах Алеппо и Хасаке. ССА вступила в перестрелку с курдскими радикалами на севере Алеппо у поселка Аль-Дельгаш и Кемар, куда пытались проникнуть курды. У города Рас-аль-Айн в Хасаке бойцы «Отрядов народной самообороны» (YPG) заминировали дорогу, которой пользовались протурецкие боевики.

Курдский новостной канала Anha опубликовал заявление боевиков «Освободительных сил Африна», в котором они заявили, что ими в ходе операций 28 и 29 августа было убито несколько боевиков в районе города Африн и у города Аль-Баб и захвачено их оружие и боеприпасы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на запрет на передвижение на мотоциклах, введенный администрацией «Демократических сил Сирии» (SDF) на всей территории их оккупации, в поселке Тир произошел очередной подрыв мотоцикла. Закрепленная на мотороллере бомба детонировали на рынке посреди поселка, но, к счастью, пострадавших не было. Корреспондент агентства Deir Ezzor 24, передал, что курдские боевики с помощью местных жителей смогли арестовать человека, ответственного за взрыв. Задержанный признался в участии еще двух человек, которые помогали ему организовать теракт. По его наводке отряды SDF начали новый рейд.

Провинция Идлиб

Протестующие продолжают стекаться к блокпостам турецкой армии на севере провинции Идлиб. Несколько тысяч мирных жителей собрались у контрольно-пропускного пункта Баб-аль-Хава. Турецкие пограничники стреляли в воздух, чтобы разогнать демонстрантов, как передает портал Orient News, а также применили против демонстрантов слезоточивый газ. На контрольно-пропускном пункте Атма жители захватили турецкую военную технику после столкновения с силами турецкой жандармерии, передает портал Step News Agency. После столкновения с военнослужащими протестующие пересекли границу через контрольно-пропускной пункт для персонала. Демонстранты также сломали ворота с целью перейти на территорию Турции и уже около сотни жителей пересекли границу. Пограничники открыли по ним огонь - есть сообщения о жертвах. Беженцы из лагеря Хирбат аль-Джуз также пытаются пересечь границу с целью попасть в Турцию, передает источник в сети Twitter Alneser.

Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратят огонь в идлибской зоне деэскалации утром в субботу и призывает командиров группировок присоединиться к процессу мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению применения враждующих сторон, как сообщает информагентство ТАСС.

Тем временем со своей стороны Турция продолжает стягивать танки и колонны бронетехники в провинции Хатай. По всей видимости, часть бронетехники готовится для переброски в Идлибскую зону деэскалации для радикалов, помощь которым оказывает Анкара, как сообщает информагентство Anna News.

Провинция Хама

После поражения под Ат-Таманией и Аль-Касабией боевики «Фронт национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») попытались нанести удар по позициям САА и отыграться на западе Хамы, как передает источник в сети Twitter Levent Kemal. Нападение было отражено военнослужащими без потерь.

1 Организация запрещена на территории РФ.