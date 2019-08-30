Новый министр экономики призвал украинцев «платить за независимость кровью»

Киев, 30 августа. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины возглавил Тимофей Милованов, ранее заявлявший, что «за независимость нужно платить кровью и жизнями украинцев». На этот факт указал на своей странице в социальной сети Facebook политолог Владимир Корнилов.

«Ну и вот еще о главе нового суперминистерства экономики Украины Милованове. На днях, находясь в Питтсбурге, он писал: «Я понял, что за незалежность нужно платить кровью и жизнью украинцев», — заметил Корнилов.

Политолог обратил внимание на то, что вся деятельность Милованова «сводится лишь к тому, чтобы эта кровь «не была напрасной».

«То есть перевожу: погибайте и дальше, дорогие украинцы, а я, новый министр, постараюсь монетизировать вашу смерть. Дабы не даром», — заметил Корнилов.

Отметим, Тимофея Милованова, который отучился на экономиста в Соединенных Штатах и там же преподавал, считают одним из наиболее ориентированных на Запад членов Верховной рады нового созыва. Он был сторонником экономического курса, который проводили при пятом президенте Украины Петре Порошенко. Однако за четыре года бывший президент страны практически полностью разрушил экономику Украины.

Так, член Совфеда и сенатор от Рязанской области Игорь Морозов в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, что за время правления Порошенко потери ВВП Украины составили 40%, цены на ЖКХ выросли более чем на 1000%, а коммунальные услуги (газ) — более чем на 700%.

Напомним, в июле на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. Лидирующие позиции заняла партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина», партия экс-президента Украины Петра Порошенко и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос». На пост премьер-министра Украины депутаты утвердили кандидатуру Алексея Гончарука, а Дмитрий Разумков избран спикером Верховной рады. На пост главы Службы безопасности страны парламент Украины назначил первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления ведомства Ивана Баканова.