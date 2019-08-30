Главные новости 30 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 30 августа.

В 2019 году пенсии россиян заметно подросли за счет индексации и других дополнительных выплат. Индексация пенсий с 1 сентября: кого коснется, как не остаться без прибавки.

Руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой. Украинская община Крыма предложила запустить хештег «УкраинаПораДомой».

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от депутатов Верховной рады не обвинять его без доказательств. Порошенко потребовал в Раде не обвинять его без доказательств.

По информации СМИ, на заводе в Нагое произошел взрыв, есть пострадавшие. На заводе в Японии прогремел взрыв.

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые в Черном море выполнил стрельбу из ракетного комплекса «Калибр». Шойгу послал эффектный сигнал Украине и НАТО учениями с «Калибрами» в Черном море.

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с певцом Филиппом Киркоровым. В Сети высмеяли Рудковскую, «вытянувшую» себя до одного роста с двухметровым Киркоровым.

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу. Жесткий ультиматум Запада вынудит Украину договориться с Донбассом, считает политолог.

Попытка депутата Антона Киссе выступить на украинском языке насмешила Верховную раду. Депутат Рады рассмешил коллег, пытаясь выступить на украинском языке.

Выборы в Московскую городскую Думу стараниями оппозиции превратились в одну большую провокацию. Война посреди говна: как оппозиция превратила выборы в Москве в цирк.

Офис Владимира Зеленского заявил, что процесс обмена удерживаемыми лицами в РФ и на Украине продолжается. Офис президента Украины сообщил, что процесс обмена с РФ еще не завершился.