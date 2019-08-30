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Первый самолет с гуманитарным грузом из Кувейта прибыл в Судан

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Первый самолет с гуманитарным грузом из Кувейта прибыл в Судан

Хартум, 30 августа. Первый самолет из Кувейта с гуманитарным грузом для Судана приземлился в пятницу в международном аэропорту Хартума.

Гуманитарные поставки организовало кувейтское общество Красного полумесяца. Они содержат 40 тонн продовольствия и другой помощи для жителей Судана, которые пострадали от наводнений.

«Эта инициатива исходит от Его Высочества шейха Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Аль Сабаха (эмир Кувейта — прим. ФАН) о помощи нашим братьям за границей, чтобы облегчить их страдания. Известно, что Кувейт активно реагирует на призывы нуждающихся во всем мире», — отметил посол Кувейта в Хартуме Бассам Аль-Кабанди.

Он добавил, что в понедельник в Судан прилетит еще один самолет, который привезет еще больше гумпомощи. Отметим, что проливные дожди не прекращаются в Судане уже более месяца, в результате чего некоторые регионы страны пострадали от наводнений. Разгул стихии затронул почти 200 тыс. человек, проживающих в разных штатах.

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