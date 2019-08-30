Эксперт рассказал, как система «исполнительного наказания» в США узаконила рабство

Система «исполнения наказания» в США превратилась в институт нового узаконенного рабства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Заключенные Штаты Америки

В связи с тем, что уровень преступности и арестов в США достиг исторического минимума, общее соотношение числа заключенных в тюрьмах к арестам возросло, сообщает Quartz.

Четверть века назад, когда количество преступлений и арестов было высоким, на каждые 100 арестов приходилось 70 тюремных заключений. В настоящее время на каждые 100 арестов приходится 99 тюрем, что составляет почти 30%.

Не все тюремные заключения являются результатом арестов, поскольку такие вещи, как нарушения условно-досрочного освобождения, могут также посадить человека в тюрьму, но изменение соотношения означает, что контакт с правоохранительными органами стал «скоростной дорогой в тюрьму». Это вывод из нового исследования, проведенного некоммерческим институтом юстиции Vera.

Более 80% арестованных задерживаются полицейскими за незначительное нарушение, такое как хулиганство или другие правонарушения. В то же время доля всех арестов за насильственные преступления оставалась неизменной — менее 5% в течение десятилетий.

«Сотрудники полиции, являющиеся привратниками системы уголовного правосудия, обладают почти исключительными полномочиями — путем цитат, арестов и даже физической силы — обеспечивать соблюдение и регулирование закона», — говорится в исследовании.

28 тысяч каждый день

Приблизительно 28 тысяч человек подвергаются аресту каждый день в США, или около 10,5 миллионов в год. Данные ФБР, на которые ссылается Vera, показывают, что в 2017 году арестов за такие вещи, как пьянство и бродяжничество в общественных местах (1,2 миллиона), в два раза больше, чем за серьезные преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи, а также нападения при отягчающих обстоятельствах (518 617).

На местном уровне отношения практически идентичны. В 2017 году полицией Нью-Йорка 88 тысяч уголовных преступлений заканчиваются арестом. Из 179 тысяч арестов многие, как говорится в исследовании Vera, «считаются настолько банальными, что арестованные люди даже не снимали отпечатки пальцев».

Проведение даже небольшого времени в тюрьме увеличивает шансы быть признанным виновным, согласно исследованию Vera. Кроме того, запись об аресте может привести к трудностям в поиске работы и места жительства или получении кредита, даже если обвинения были сняты.

Цена содержания

Как сообщает АP News, содержание заключенных в частных тюрьмах обходится штату Джорджия дороже, чем в государственных. Государственные тюрьмы стоят около 44,56 долларов США на одного заключенного в день, по сравнению с 49,07 долларов США для аналогичных заключенных в частных тюрьмах, согласно результатам аудита.

Проверка показала, что рост численности заключенных в США замедлился, но, как ожидается, в ближайшие пять лет он увеличится почти на 1280 человек.

Когда губернатор Натан Дил вступил в должность в 2011 году, один из 13 жителей штата Джорджия были заперты на испытательном сроке или условно-досрочном освобождении — самая высокая цифра в стране. Он понял, что ему понадобится 264 миллиона долларов на строительство двух новых тюрем, если ничего не изменится.

Новое рабство

Как отметил Сергей Простаков, судебная власть и США как государство в целом уже достаточно давно рассматривают американское право как систему, которая должна действовать по всему миру. Поэтому то, что происходит в американских тюрьмах, может коснуться любого жителя планеты, чему самым громким примером становится сейчас дело Джулиана Ассанжа.

«В США, где так гордятся своими законами и их воздействием на общество, на деле происходит новая сегрегация и чуть ли не возврат к рабовладельческой системе в тюрьмах. Криминогенная обстановка и в мигрантских кварталах, и в районах потомков, переживших закончившуюся лишь немногим более полувека назад сегрегацию «цветного» населения, гораздо хуже. Но сам факт диспропорционально меньшей по сравнению с их процентом от всех жителей США доли белых в американских тюрьмах играет дестабилизирующую роль в обществе, играя на руку экстремистам из всех лагерей», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, еще большей проблемой является то, что система «исполнения наказания» в США превратилась в институт нового узаконенного рабства, дающий корпорациям доступ к очень дешевой, почти бесплатной рабочей силе. Это тоже порождает этические проблемы и противоречия, которые также приводят к росту уровня несправедливости и радикализации общества.

«Такая система эксплуатации порождена очевидным стремлением воспользоваться незащищенностью большого круга людей для получения прибыли из их практически бесплатного труда. Это можно было бы считать внутренней американской проблемой, но это не так. В тюрьмы США попадают не только представители незащищенных слоев населения из-за полицейского произвола или неугодные активные члены общества, но и иностранцы. Последних зачастую размещают в так называемые «центры временного содержания», больше похожие на концлагеря. А откровенная охота по всему миру на лиц, не являющихся гражданами США и обвиняемыми в преступлениях против Америки, коснулись, как известно, и ряда российских граждан», — добавил Сергей Простаков.

Поэтому, считает эксперт, американские проблемы и неспособность США обеспечивать эффективность экономики без дармовой рабочей силы заключенных могут в любой момент отразиться и на россиянах, что, разумеется, не может не вызывать озабоченность.

В период с 1980 по 2015 год число заключенных в США увеличилось с примерно 500 000 до более чем 2,2 миллиона человек. Также можно отследить статистические данные по количеству и составу заключенных американцев в динамике.

Кроме того, в США происходят массовые задержания мигрантов. Они содержатся в специальных тюрьмах. При этом некоторые американские СМИ отмечают, что «в тюремном промышленном комплексе США рабство может использоваться как форма наказания».