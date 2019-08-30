Миро неожиданно вступилась за Киркорова, оравшего матом на репетиции «Новой волны»

Москва, 30 августа. Известный блогер Лена Миро вступилась за Филиппа Киркорова. На своей странице в Сети она прокомментировала скандал, в центре которого оказался поп-король российской сцены.

Ранее в СМИ появилось видео, на кадрах которого артист во время репетиции своего выступления на «Новой волне» нецензурно возмущается из-за возникшей накладки со временем. Миро отметила, что не является фанаткой Киркорова, так как тот, по ее мнению, «часто поет под фанеру». Однако она вступилась за певца, устроившего скандал, и заявила, что «никто в стране не хочет работать».

«Правильно сделал Филипп, что обматерил лентяев. Уважать их не за что, нужно только стегать. Нормальным людям объяснять, что нужно работать, не надо, а всех остальных, если бездельничают, можно и нужно крыть матом, а потом уволить», — написала Миро.

Она подчеркнула, что, по ее мнению, лентяи не заслуживают уважения и призвала «не втирать» про оскорбления.

Во время своего выступления на «Новой волне» Киркоров представил публике новую композицию «Лунный гость».

Ранее Миро раскритиковала 79-летнего актера Эммануила Виторгана за его решение завести суррогатную дочь. Она заявила, что, заведя ребенка в столь преклонном возрасте, Виторган-старший фактически обрекает девочку на сиротство.