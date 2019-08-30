Прокуратура вынесла предостережение Соболь о незаконности акции в Москве 31 августа

Москва, 30 августа. Московская прокуратура предостерегла «юриста» так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь об ответственности за организацию незаконного митинга в Москве 31 августа, сообщила пресс-служба столичного ведомства.

«Организатору указанного массового публичного мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пресс-служба напомнила, что как за организацию незаконной акции, так и за участие предусмотрена ответственность.

Отмечается, что на просторах Интернета и в социальных сетях появились призывы к участию в шествии 31 августа. Подчеркнем, что акция не согласована с московскими властями.

Напомним, Любовь Соболь была одним из организаторов незаконных акций в Москве в июле и в августе. Скандальная активистка призывала участвовать в незаконных митингах после того, как ей и другим протеже блогера Алексея Навального было отказано в регистрации в качестве кандидатов в депутаты в МГД.

«Оппозиционеры» устраивали провокации и беспорядки, бросались в полицейских бутылками и мусором. Однако правоохранители, несмотря на неадекватные выходки участников незаконных акций, действовали аккуратно и гуманно. Они защищали россиян и пресекали провокации.

Стоит отметить, что «независимых кандидатов» не допустили к выборам абсолютно законно: в их подписных листах было большое количество недействительных подписей. Например, у правой руки Навального было не только огромное количество «липы» в подписных листах, но и подписи мертвецов. Кроме того, еще до окончания приема документа правоохранители обнаружили в центре Москвы фабрику по рисовке подписей избирателей в пользу Соболь.

Активистка также славится своими скандальными выходками. Не так давно она опозорилась перед своими поклонниками, опубликовав видео беседы с полицейским, где она демонстрирует свои «знания» законов РФ.