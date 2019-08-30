Эксперт оценил значение саммита «Россия — Африка» для роста товарооборота 

Москва, 30 августа. Товарооборот России с африканскими странами увеличился более чем на 17% в 2018 году — до 20,4 миллиарда долларов, а октябрьский саммит в Сочи станет новым толчком для его роста. Такую оценку дал африканист Александр Зданевич.

Как уточнили в МИД ПФ, в основном торговые операции проводятся с Египтом, Алжиром, Кенией, Кот-д'Ивуаром и многими другими странами. Большая часть поставок, по данным министерства транспорта, приходится на продукты питания, оборудование, сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия их них. В целом с 2010 года товарооборот вырос почти в три раза.

По мнению эксперта, России сейчас необходимо расширить географию торгового сотрудничества. Саммит, который намечен на октябрь, имеет важное значение для сближения российской стороны с африканскими государствами и для углубления торгово-экономического, а также инвестиционного взаимодействия.

Зданевич считает, что в первую очередь нужно заинтересовать перспективами сближения с Россией африканских партнеров южнее Сахары. Как указал эксперт, Москве следует поставить акцент на совместные проекты, торговые преференции и взаимовыгодные предложения.

«Как только Москве удастся этого добиться, товарооборот РФ с африканскими государствами начнет расти небывалыми темпами в самых разных торговых нишах», — цитирует его «Экономика Сегодня».

Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые озвучил инициативу проведения форума «Россия — Африка» на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года. В феврале он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Предполагается, что в мероприятии, которое пройдет в октябре в Сочи, примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента.

Ранее президент Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что саммит «Россия — Африка» станет поворотным моментом в развитии отношений между государствами континента и Москвой.