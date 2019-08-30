Водитель попавшего в смертельное ДТП автобуса под Пермью рассказал о трагедии

Пермь, 30 августа. В Кунгурском районе Пермского края легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель иномарки погибла. В распоряжении Федерального агентства новостей появился комментарий водителя автобуса.

Трагедия произошла на 56-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Три автомобиля пошли на обгон. В это время по встречной полосе к ним приближался рейсовый автобус, следующий из Кунгура в Пермь.

Первая машина успела перестроиться. Второй автомобиль заехал на обочину встречной полосы. Идущая третьей Kia Rio зацепила обочину, машину занесло и поставило поперек дороги. Произошло столкновение легковушки и автобуса.

Водителем Kia Rio оказалась женщина 1959 года рождения. Она находилась в салоне одна. На место происшествия приехала скорая помощь, однако врачи не стали тратить время на госпитализацию — откачивали пострадавшую прямо в реанимобиле. Реанимировать автоледи пытались около 20 минут, однако спасти не удалось — медики констатировали ее смерть.

В салоне автомобиля погибшей обнаружили распечатанную инструкцию, как доехать из Перми до небольшого поселка Усть-Кишерть Кишертского района Пермского края. Вероятно, она ехала оттуда.

Пассажиры в автобусе не пострадали, сообщили в главном управлении МВД РФ по Пермскому краю. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В распоряжении ФАН появился комментарий водителя автобуса, который рассказал о произошедшем. Он был убежден, что женщина съедет на обочину, предоставив ему дорогу.

«Ее [Kia Rio] поперек передо мной поставило. Я-то и думал, что она по прямой пойдет. Она бы по прямой и пошла... — пытался справиться с эмоциями мужчина. — Она по обочине этой шла. Я думал, она и пойдет по этой обочине...»

Ранее сообщалось о столкновении автомобилей BMW и Lamborghini в центре Москвы. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места ДТП.