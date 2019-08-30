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Ушаков заявил, что с Россией не согласовывали дату встречи в «нормандском формате»

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Ушаков заявил, что с Россией не согласовывали дату встречи в «нормандском формате»Москва, 30 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры Франции, Германии и Украины не согласовывали с Москвой конкретную дату проведения саммита «нормандской четверки».

Ушаков напомнил, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что в сентябре 2019 года состоится встреча в «нормандском формате». По его словам, вопрос проведения саммита обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, которая состоялась 19 августа во Франции.

«С Россией, которая является участником этого формата, никто конкретные даты не согласовывал. Обсуждалась, естественно, в ходе наших переговоров с  Макроном на юге Франции, в ходе телефонных разговоров с тем же Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель возможность проведения этого саммита», — пояснил Ушаков.

Ушаков также добавил, что Россия поддерживает идею проведения саммита «нормандской четверки», однако такие переговоры требуют тщательной подготовки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ, Франции, Германии и Украины выступают за возобновление переговоров в «нормандском формате». По его словам, в ближайшее время будет дана экспертная оценка результативности переговоров, после чего стороны примут окончательное решение о проведении саммита.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время. По ее словам, в новая встреча в «нормандском формате» состоится в Париже.

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Источник: РИА Новости
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