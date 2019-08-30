Путин и Абэ обсудят перспективы заключения мирного договора на ВЭФ

Москва, 30 августа. Тема подписания мирного договора будет поднята на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом в пятницу заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Естественно, что будут обсуждаться и вопросы двухстороннего сотрудничества, и проблематика, которая связана с чувствительным вопросом, а именно вопрос о мирном договоре», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Ушаков добавил, что Абэ будет принимать участие в Восточном экономическом форуме уже четвертый раз. Глава японского правительства еще не пропустил ни одной встречи ВЭФ.

Напомним, что встреча Путина и Абэ состоится в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Со времен окончания Второй мировой войны между Москвой и Японией не подписан мирный договор. Одной из причин, почему данный документ до сих пор не подготовлен, является территориальный спор вокруг принадлежности Курильских островов. Однако в декабре 2016 года стороны нашли компромисс и договорились о совместной хозяйственной деятельности на четырех южнокурильских островах.