Вышинский на свободе. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Протесты в Гонконге Протестные настроения растут в Гонконге, как на дрожжах. Трехмесячное брожение, похоже, перерастает в вооруженный конфликт. Тяжелая техника уже в городе. Неделя началась с ожесточенных столкновений в районе Цуен Ван, были ранены не менее 15 полицейских. Активисты решили не церемониться и вместо мирной акции вооружились богатым арсеналом: зажигательными смесями, битами и кирпичами. Наиболее агрессивные забросали стражей порядка всеми подручными средствами, а то и вовсе пошли в наступление — силовики ответили слезоточивым газом, водометами и впервые, как сообщают СМИ, применили огнестрельное оружие, в целях самозащиты один из них сделал предупредительный выстрел в воздух. Всего по итогам акции было задержано около 30 человек. Власти призывают граждан воздержаться от насилия. Но бунтари слушают совсем иных «лайфхакеров». США беззастенчиво финансируют протестантов в лице некоммерческих организаций, да еще и председателя КНР Си Цзиньпина поучают, как права человека в собственном государстве соблюдать. Одним словом, у Штатов опять цвет настроения «оранжевый».

G7 без России Геополитическая нумерология: «Большая семерка» задумалась, а не стать ли ей вновь «Большой восьмеркой»? По крайней мере, на саммите во французском Биаррице только и говорили о недостающем звене — России. За возвращение Москвы обеими руками голосуют США, Франция и Япония. Глава Белого дома на этой почве даже поссорился с некоторыми коллегами по «великолепной семерке». Разгоряченный дискуссией Дональд Трамп уже готов позвать Владимира Путина на следующий саммит 2020 к себе на родину, правда, пока в качестве гостя. Однако Москва в этот международный клуб и в качестве участницы не рвется. России куда интереснее глобальные масштабы, скажем, «Большая двадцатка», где многополярный мир представлен более адекватно. Кроме того, «междусобойчик» США, Германии, Японии, Канады, Франции, Италии и Великобритании по-прежнему ратует за сохранение антироссийских санкций. Пять лет назад нас «наказали» за воссоединение с Крымом, в том числе отлучением от «Большой восьмерки». Надо сказать, не велика потеря. «Нам, в принципе, это возвращение ничего не дает. Но самое главное, что даже если мы станем участниками этого формата, то совершенно очевидно, что условия, которые будут выдвигаться, окажутся неприемлемыми. Это абсолютно не соответствует духу нашей внешней политики», — считает Олег Морозов, член Совета Федерации РФ. А ведь G8 и задумывался как международная площадка для диалога западников с загадочной Россией. Нынешний саммит убедительно показал: без Москвы невозможно толком решить ни одного вопроса. Да и Китай с Индией не мешало бы включить в клуб избранных. По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, взаимодействие по глобальным процессам, будь то политика или экономика, вряд ли логично без этих крупнейших игроков. Так что, хоть и попытался нынешний «совет в верхах» прийти к общему знаменателю, обсуждая торговые войны США и Китая, ситуацию в Сирии и на Украине, кризис вокруг иранской ядерной программы, пожары в Амазонии, о чем сейчас вовсю трубит борец за экологию Леонардо ДиКаприо, итоговое коммюнике по саммиту так и не подписано. Когда в товарищах согласия нет, даже общая идеологическая платформа «западный фронт» не спасает.

Санкции США против России Шекспировские страсти по «Новичку» аукнулись за океаном. США ввели новые антироссийские санкции по следам «дела Скрипалей». Казалось бы, прошлогодний скандал в британском Солсбери — дела давно минувших дней. Отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло аж 4 марта прошлого года. Тогда Лондон по принципу «хайли лайкли» корень всех зол обнаружил в Москве. Доморощенные «нюхачи» в поисках яда якобы вышли на след нервнопаралитического вещества, известного как «Новичок». Россия свою причастность к этому громкому делу отвергла и потребовала доказательств, не раз предлагая совместное расследование. Однако Лондон, поджав губы, включил английский игнор. И вот теперь призрачную версию туманного альбиона муссирует Вашингтон. По убеждению Штатов, Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия. Отныне американским банкам запрещается ряд операций с российским госдолгом, выдача нерублевых кредитов властям нашей страны. И самый любопытный момент — США обязуются препятствовать любой помощи Москве от мировых финансовых институтов, в том числе МВФ и Всемирного банка. И хоть «Новичок» — тема не новая, Запад хватается за любую зацепку, чтобы насолить России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выходка Штатов, уверовавших в «солсберийские сказки», вызывает лишь сожаление. «Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам. Санкции и всевозможные ограничения ничего в этом плане не изменят. Пытаться разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесполезно» — заявила Мария Захарова.

Вышинский на свободе Кирилл Вышинский на свободе. Главного редактора «РИА Новости Украина» выпустили из-под ареста. Киевский апелляционный суд освободил журналиста под личное поручительство. А значит, по первому же требованию киевский узник должен явиться на заседание. Следующее рассмотрение дела Вышинского запланировано на 16 сентября. Россиянина задержали в середине мая прошлого года. Обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса, за что Кириллу Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы. Политологи считают, что для прежних киевских властей он был костью в горле — в своем издании не боялся показывать реальную жизнь страны с разных сторон. Борца за правду избрали мальчиком для битья, чтобы другим представителям «четвертой власти» неповадно было. К тому же, властям было выгодно держать Вышинского в тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом. Сфабрикованное дело, по мнению Вышинского, позорит Украину на весь мир. «Огромное спасибо моему адвокату Андрею и еще двум моим защитникам, которые испытывали огромное давление. Наверное, больше всего давили на Андрея Доманского, который защищал меня с первых минут. Я считаю, что нужно иметь огромное профессиональное мужество, чтобы так работать», — сказал Кирилл Вышинский. В Российском МИД надеются на скорое и полное оправдание Кирилла Вышинского и приветствуют первый шаг новой киевской власти в решении этого громкого дела. В «царствование» шоколадного короля Порошенко такую ситуацию представить было бы просто невозможно. Освобождение главреда «РИА Новости Украина» предшествовало первому заседанию обновленной Верховной рады, что тоже символично. Большинство мест в парламенте у партии «Слуга народа». Да и правительство возглавил 35-летний Алексей Гончарук, замглавы действующего президентского офиса. А, значит, с осторожным оптимизмом можно предположить, что теперь Владимиру Зеленскому при поддержке единомышленников будет легче претворять в жизнь свои предвыборные обещания, в том числе по деэскалации вооруженного конфликта в Донбассе.

Эрдоган на МАКС-2019 Турецкий президент вместе с российским коллегой посетил Международный авиа-космический салон МАКС-2019 в Жуковском. Он, как в восточной сказке, открыл Реджепу Тайипу Эрдогану современные «ковры-самолеты» от наших волшебников-конструкторов. Одно из чудес света — истребитель пятого поколения Су-57. Эта военная машина, обещают авиаэксперты, даст фору своим аналогам. И не надо печалиться по поводу исключения Турции из американской программы по созданию истребителей F-35. Анкара уже приценивается к новинкам боевой авиации с отметкой «Сделано в России». «Считаем, что наше сотрудничество с Россией придаст импульс новому развитию событий, как в авиационной сфере, так и в сфере космических технологий», — заявил президент Турции. В благотворном сотрудничестве Москвы и Анкары уверен и российский лидер. «Уверен, что всех наших зарубежных партнеров и, конечно, наших турецких друзей, турецкую делегацию заинтересуют достижения отечественного, российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России последнего поколения, и это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Владимир Путин. Прошли времена, когда Россию с Турцией связывали одни лишь «челночные пути». Теперь Москва поставляет по контракту с Анкарой зенитно-ракетные комплексы С-400. К слову, эта сделка порядочно пощекотала нервишки Белого дома. До конца текущего года, по словам Путина, по трубопроводу «Турецкий поток» к нашим соседям с Босфора начнет поступать голубое топливо. В 2023-м в Турции будет запущен первый энергоблок АЭС «Аккую» — детища компании «Росатом». Ну, и, вполне вероятно, потомки османов начнут, подобно китайцам, тоннами закупать российское мороженое. По крайней мере, пробу Эрдоган уже снял. Владимир Путин угостил турецкого гостя «вологодским ванильным» на «МАКСе».