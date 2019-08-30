Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома «Плесецк»

Москва, 30 августа. Космические войска ВКС РФ запустили ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения с космодрома «Плесецк». Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, все предстартовые операции, как и сам пуск ракеты, прошли в штатном режиме.

«Наземные средства космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — говорится в сообщении.

В Минобороны указали, что пуск произвели в 17.00 по московскому времени с третьей пусковой установки.

Напомним, ракету-носитель легкого класса «Рокот» создали в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, снимаемой с вооружения. Впервые «Рокот» запустили с «Плесецка» в мае 2000 года.

В прошлом году стало известно, что Центр Хруничева работает над созданием легкой ракеты-носителя «Рокот-2» с российской системой управления. Специалисты тогда предлагали возобновить пуски с 2021 года. Как отмечали в ракетно-космической отрасли России, такой шаг позволил бы в течение трех лет выйти на получение ежегодных доходов в размере почти девяти миллиардов рублей.

В пятницу в Центре Хруничева анонсировали рекордный по длительности выведения аппаратов на орбиту сентябрьский коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур». Он выведет на орбиту телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle — 1.