Правоохранители не спешат блокировать сайты с оскорблениями госсимволов России

Москва, 30 августа. Правоохранительные органы не спешат блокировать ссылки с оскорбляющими государственные символы России материалами, отметили в Фонде защиты национальных ценностей.

Сотрудники организации создали базу с интернет-публикациями, где есть оскорбления государственных символов. В их списке содержится 566 ссылок с таким материалом.

«Мы направили 472 заявления в в правоохранительные органы (Генеральную прокуратуру РФ, МВД РФ, УФСБ РФ)», — говорится в сообщении президента ФНЗЦ Александра Малькевича в Telegram-канале.

По результатам их рассмотрения из ГУ МВД РФ по Москве поступило семь ответов о регистрации заявлений, сообщил «ФедералПресс». При этом, привлекли ли лиц к административной ответственности за нарушение, остается неизвестным. В то же время сотрудники правоохранительных органов отправляют пространные ответы, в которых благодарят специалистов за активную работу, но не уточняют, какие мероприятия по этому поводу были проведены.

Отмечается, что по состоянию на 27 августа лишь 31 ссылка была заблокирована правоохранителями. Таким образом, около 95% противозаконного контента еще в открытом доступе. В Фонде подчеркнули, что противозаконный характер материалов, которые были обнаружены специалистами, не вызывает сомнения.

В Фонде считают, что пассивная работа правоохранителей может привести к тому, что нарушители почувствуют безнаказанность и продолжать нарушать закон, а активные россияне потеряют энтузиазм.