Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Новый ремонтно-восстановительный полк России получил боевое знамя

69
0 Оставить комментарий

Новый ремонтно-восстановительный полк России получил боевое знамя

Оренбург, 30 августа. На полигоне «Донгуз» под Оренбургом заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил грамоту президента России и боевое знамя 24-му отдельному ремонтно-восстановительному полку.

Новый полк был сформирован в этом году. С 27 по 30 августа он принял участие в учениях подразделений материально-технического обеспечения на территории Центрального военного округа.

Новый ремонтно-восстановительный полк России получил боевое знамя

«Боевое знамя — это символ воинской чести, доблести и славы. Им гордились все наши предки. Полк сформирован. Жизнь полка началась. Я просил бы и желал вам всем начать творить хорошие традиции полка с сегодняшнего дня», — сказал Булгаков, вручая боевое знамя. 

Он выразил уверенность, что военнослужащие с достоинством и честью пронесут это знамя все время деятельности полка. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров