Новый ремонтно-восстановительный полк России получил боевое знамя

Оренбург, 30 августа. На полигоне «Донгуз» под Оренбургом заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил грамоту президента России и боевое знамя 24-му отдельному ремонтно-восстановительному полку.

Новый полк был сформирован в этом году. С 27 по 30 августа он принял участие в учениях подразделений материально-технического обеспечения на территории Центрального военного округа.

«Боевое знамя — это символ воинской чести, доблести и славы. Им гордились все наши предки. Полк сформирован. Жизнь полка началась. Я просил бы и желал вам всем начать творить хорошие традиции полка с сегодняшнего дня», — сказал Булгаков, вручая боевое знамя.

Он выразил уверенность, что военнослужащие с достоинством и честью пронесут это знамя все время деятельности полка.