Прилепин рассказал о роли Александра Захарченко в русской истории

Ровно год назад трагически погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Сегодня в Донецке пройдут торжественные мероприятия, посвященные этой дате. Столицу ДНР посетят иностранные делегации из России, Луганской народной республики, Южной Осетии, Абхазии.

Гибель Захарченко 31 августа 2018 года потрясла Русский мир. Это был вызывающе наглый теракт в центре красивого летнего города — взрывное устройство сработало в тот момент, когда лидер ДНР заходил в расположенное на цветущем бульваре Пушкина кафе «Сепар».

Федеральное агентство новостей расспросило о роли Александра Владимировича в русской истории бывшего советника Захарченко — русского писателя Захара Прилепина.

«Захарченко — это на сегодняшний день уже народная мифология, — констатировал писатель. — Дело в том, что русский народ живет не только персонажами, которые впечатаны в наше историческое сознание, такими как маршал Жуков, Суворов, Невский. Но и персонажами, находящимися на грани между историзмом и мифологией, такими как Ермак, Разин, Махно, Щорс. Иными словами, есть люди-песни — люди реальной истории, а есть люди-былины — люди народного самосознания, в которых каждый угадывает сам себя, своего близкого, своего брата, своего отца».

По мнению собеседника ФАН, когда мы смотрим на Невского или Жукова, нам, конечно, сложно их с собой ассоциировать.

«А когда мы смотрим на удалого казака, то мы понимаем, что это наш и что он за нас заступится. Александр Захарченко — это такой сверхтип: политический, человеческий, социальный. Он — народная любовь, воплощенный русский человек, положивший свою душу за всех нас», — подытожил Захар Прилепин.

Сегодня в Донецке состоится открытие памятника Александру Захарченко, а также торжественное возложение цветов к месту его гибели. Кроме того, запланирован концерт-реквием с участием академического симфонического оркестра им. С. С. Прокофьева, хора «Донбасс Оперы» и Валентины Лисицы.

Ранее в столице ДНР прошли торжества в честь присвоения имени Александра Захарченко площади перед республиканским Домом правительства.