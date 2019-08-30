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Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов

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Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов

Киев, 30 августа. Президент Украины Владимир Зеленский предложил на четверть сократить количество депутатов в Верховной раде.

Зеленский озвучил свои поправки в конституцию страны, которые касаются количества депутатов в парламенте. На данный момент в Раде работают 450 человек. Президент страны предложил сократить их число на четверть — до 300 человек.

Предполагается, что закон вступит в силу, когда начнет действовать новый состав парламента. Следовательно, недавно избранная Рада остается в прежнем составе — 450 человек.

Зеленский также хочет, чтобы выборы в Верховную раду проводились по пропорциональной избирательной системе. Глава государства считает, что все народные избранники должны владеть государственным языком. Президент определил этот законопроект как неотложный.

Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов

Ранее стало известно, что Зеленский и его фракция «Слуга народа» в первый день работы Верховной рады девятого созыва зарегистрировали 74 законопроекта. 20 из них инициировал лично президент страны, передает RT. Как пишут украинские СМИ, 5 зарегистрированных законопроектов относятся к экономической политике Украины, несколько документов определяют работу органов Верховной рады и ее парламентариев.

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