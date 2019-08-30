Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов

Киев, 30 августа. Президент Украины Владимир Зеленский предложил на четверть сократить количество депутатов в Верховной раде.

Зеленский озвучил свои поправки в конституцию страны, которые касаются количества депутатов в парламенте. На данный момент в Раде работают 450 человек. Президент страны предложил сократить их число на четверть — до 300 человек.

Предполагается, что закон вступит в силу, когда начнет действовать новый состав парламента. Следовательно, недавно избранная Рада остается в прежнем составе — 450 человек.

Зеленский также хочет, чтобы выборы в Верховную раду проводились по пропорциональной избирательной системе. Глава государства считает, что все народные избранники должны владеть государственным языком. Президент определил этот законопроект как неотложный.

Ранее стало известно, что Зеленский и его фракция «Слуга народа» в первый день работы Верховной рады девятого созыва зарегистрировали 74 законопроекта. 20 из них инициировал лично президент страны, передает RT. Как пишут украинские СМИ, 5 зарегистрированных законопроектов относятся к экономической политике Украины, несколько документов определяют работу органов Верховной рады и ее парламентариев.