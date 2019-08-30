Путин встретится с премьером Индии во Владивостоке

Москва, 30 августа. Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Индии Нарендра Моди проведут переговоры во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента РФ.

Премьер-министр Индии посетит Россию с визитом 4–5 сентября и примет участие в работе Восточного экономического форума. Переговоры на высшем уровне в двустороннем формате состоятся 4 сентября.

«В ходе встречи будут обсуждаться вопросы дальнейшего продвижения российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации президента РФ рассказали, что на переговорах планируется обсудить шаги по наращиванию взаимных товарных потоков. В ходе беседы также будут затронуты темы борьбы с международным терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, прежде всего в Сирии, обстановка в Афганистане и положение дел вокруг иранской ядерной программы.

В сообщении также отмечается, что в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке будет дан старт фестивалю индийской культуры «Намастэ, Россия!», который продлится до декабря 2019 года. По итогам переговоров запланировано подписание ряда межведомственных и коммерческих документов, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, в области промышленности, военно-технических связей, образования и культуры.

Сообщается, что по итогам 2018 года товарооборот России с Индией вырос на 17,3% и достиг 10,98 миллиарда долларов. В период с января по июнь 2019 года объем торговли составил пять миллиардов долларов.

Также отмечается, что развиваются новые форматы сотрудничества двух стран: Российско-индийский стратегический экономический диалог и Российско-индийский межрегиональный форум, первое заседание которого планируется в четвертом квартале 2019 года.

Приоритетное значение в сотрудничестве Индии и России имеет кооперация в области энергетики, добавили в пресс-службе. Так, например, расширяется экспорт российских углеводородов в Индию.

«Принимая во внимание стабильно растущий спрос на сжиженный природный газ на энергетическом рынке Индии, а также взаимный интерес двух стран по реализации совместных СПГ-проектов, большие перспективы имеет взаимодействие между группой «Газпром» и профильными индийскими компаниями», — говорится в сообщении.

Также Россия и Индия активно изучают возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке. Кроме того, Москва и Дели продолжают сотрудничество в космической сфере, в рамках которого реализуются меморандумы о взаимопонимании между Роскосмосом и Индийской организацией космических исследований о взаимном размещении наземных станций ГЛОНАСС и индийской спутниковой группировки «НавИК», а также о совместной деятельности в рамках пилотируемой космической программы.

Напомним, в 2019 году Владимир Путин и Нарендра Моди провели две встречи. 13 июня беседа состоялась «на полях» саммита ШОС в Бишкеке, а 29 июня — в ходе саммита G20 в Осаке, где также прошел саммит в формате Россия — Индия — Китай.