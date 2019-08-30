Кремль отметил прогресс в вопросе обмена удерживаемых лиц с Украиной

Москва, 30 августа. Переговоры с Украиной об обмене удерживаемых лиц осуществляются в закрытом режиме, однако определенный прогресс в этом вопросе есть. Об этом в пятницу заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить», — отметил он.

Как сообщает RT, точной даты совершения обмена пока что нет. Ранее украинские СМИ и депутаты распространили слухи о том, что он может состояться уже в пятницу, однако в СБУ их сразу же опровергли.

Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что реализация договоренностей между Москвой и Киевом по обмену удерживаемых лиц подтвердит факт наличия политических заключенных на Украине.

Напомним, что на прошлой неделе СМИ сообщили о договоренности между Москвой и Киевом касательно обмена. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен может состояться в ближайшие дни.

Сообщалось, что украинская сторона рассчитывает вернуть военных моряков, которые были арестованы за нарушение госграниц, а российская сторона надеется на включение в список обмена украинского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного за поддержку ДНР и ЛНР. Впрочем, сам Вышинский неоднократно заявлял, что не согласен на обмен, поскольку считает себя невиновным, а включение своего имени в список расценивает как автоматическое признание вины за преступление, которое он не совершал.