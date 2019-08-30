Конная полиция поздравила воспитанников детского дома с первым сентября. ФАН-ТВ

На территории первого конного полка МВД поздравили детей-инвалидов из Филимонковского детского дома-интерната в преддверии главного детского праздника — Дня знаний. Ребятам провели экскурсию, началась она с ветеринарного комплекса для полицейских лошадей. Здесь гостям рассказали о том, какая помощь оказывается животным. Чаще всего лошади попадают к ветеринару для прививок и лечения копыт и ног.

Воспитанникам интерната рассказали и о том, как лошади становятся служащими. Лошадей закупают в три года. В пять лет лошадь отправляют на службу, до этого времени она проходит подготовку, а перед вступлением в полицию животное сдает экзаменационную проверку. Средний срок службы лошадей составляет 15 лет.

«Мы решили сегодня наших замечательных детей из детского дома пригласить в первый оперативный полк — это замечательный полк, в котором находятся лошади, сотрудники, которые осуществляют охрану общественного правопорядка и сегодня мы подготовили для них очень много сюрпризов. Это очень замечательный праздник, это очень ярко, необычно, очень красиво и мне кажется, что это останется в их памяти на очень долгое время», — отметил Вадим Бреев, секретарь общественного совета ГУ МВД России по Москве.

Показали гостям и где животные живут, и чем питаются. Полицейские лошади ежедневно съедают семь килограммов овса и девять сена. Этот рацион позволяет им эффективно нести службу. Перед детьми также провели процедуру замены подков. А в завершении экскурсии в манеже продемонстрировали обширную программу: котильон и джигитовку. Кавалеристы показали свое мастерство на лошадях. Кроме того, к выступлению присоединились кинологи.

«Сегодня мы выступали для детей. На самом деле это большая радость для нас, потому что у детей искренние, неподдельные эмоции, такой взгляд, такие громкие аплодисменты, мы очень рады. Мы подготовили большое выступление», — поделилась впечатлениями старший сержант полиции, Дарья Юсупова.

После демонстрации кавалеристы предложили детям прокатиться на лошадях, и, как ни странно, никто не отказался. Воспитанники интерната ушли с праздника вдохновленные на весь учебный год.

«Я сегодня очень классно покаталась, мне даже хозяин разрешил погладить лошадь. Я очень люблю лошадей, я ими увлекаюсь», — призналась воспитанница детского дома-интерната Марина Уголькова.