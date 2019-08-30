Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы

Москва, 30 августа. Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Президенту Украины будет направляться», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, будет ли направлено Зеленскому приглашение на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На данный момент участие в памятных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили лидеры 17 государств, среди них Армения, Венесуэла, Сербия, Чехия, Белоруссия, Молдавия и многие из стран СНГ. Американский лидер Дональд Трамп пока не подтвердил свое участие.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва серьезно готовится, чтобы достойно отметить 75-летие Победы. Российский лидер сообщил, что запланирована масштабная программа торжеств.