Путин пригласит президента Монголии на турнир по дзюдо во Владивостоке

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Монголию пригласит главу этой страны Халтмаагийна Баттулгу на турнир по дзюдо, который пройдет во Владивостоке. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам дипломата, и Путин, и его монгольский коллега увлекаются дзюдо, вместе они посетили несколько международных турниров.

«В эти дни, а именно 5 сентября, Путин пригласит монгольского руководителя на турнир во Владивостоке по дзюдо», — добавил Ушаков.

Как уточнили в пресс-службе администрации президента РФ, визит российского лидера в Монголию приурочен к 80-летию совместной победы советских и монгольских войск в боях на реке Халхин-Гол. Путин прибудет в Улан-Батор 3 сентября из Иркутской области, где продолжается устранение последствий наводнения. Монголия, отметим, предоставила региону 14,5 тонны гуманитарной помощи.

Баттулга и Путин увидятся в 2019 году уже второй раз. Ранее они встречались в Бишкеке на полях саммита ШОС в трехстороннем формате Россия — Монголия — Китай.

Планируется, что в Улан-Баторе президенты РФ и Монголии проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы международной повестки, а также сотрудничество в рамках ООН, ШОС и трехстороннего формата взаимодействия с КНР. Кроме того, пройдут переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Ожидается, что по завершении обсуждений Путин и Баттулга возложат венки к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову.

Напомним, конфликт у реки Халхин-Гол на территории Монголии между Советским Союзом и Японией случился в 1939 году. Сражения шли с мая по сентябрь того года. Японские войска были разгромлены советско-монгольскими солдатами.

На полях саммита ШОС в Бишкеке в июне это года Путин обозначил приоритет в отношениях с Китаем и Монголией. Президент назвал вопросы совершенствования региональной транспортной инфраструктуры главными в сотрудничестве стран. Стороны, по его словам, заинтересованы в обеспечении свободного трансграничного движения товаров, услуг и капиталов.