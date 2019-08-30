Губернатор Владимирской области дал рецепт, как удержать людей от переезда в Москву

Регионы Центральной России принято считать не самыми благополучными в социально-экономическом плане, особенно на фоне зажиточной столичной агломерации. Именно в Москву и Подмосковье уезжают на работу и постоянное жительство многие активные талантливые молодые люди из Тверской, Рязанской. Владимирской и других среднерусских областей. Но такой отток, конечно, не способствует процветанию исторического ядра России.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что делается под его руководством для развития региона и создания в нем благополучной среды, которая, в частности, позволит остановить отток молодых кадров.

Этим интервью ФАН открывает серию бесед с руководителями субъектов Российской Федерации.

— Владимир Владимирович, с какими экономическими проектами вы связываете развитие Владимирской области в ближайшие годы?

— Будущее Владимирской области — за открытием новых производств, за реализацией новых бизнес-проектов. И это общероссийский тренд. Президент России поставил нам задачу увеличить объем инвестиций — мы над этим целенаправленно работаем.

Когда к руководству областью пришла новая команда, предприниматели какое-то время выжидали, смотрели, как изменится деловой климат в регионе. Увидели реальное стремление к сотрудничеству, содействие со стороны администрации области и стали проявлять инвестиционную активность. И она растет день ото дня. Приходят новые инвесторы, уже окрепший бизнес делает уверенные шаги к развитию.

Смотрите, какая у нас «инвестиционная хронология» только за одну неделю: 28 августа я подписал инвестпротокол с «Уральским капиталом» на 645 миллионов рублей, 27 августа — с «Рустехнологии Муром» на 2,4 миллиарда рублей, 22 августа — с компанией «Русское поле» более чем на 900 миллионов рублей. Причем уже сейчас китайские партнеры из «Рустехнологий» говорят о том, что в случае успеха проекта, который они реализуют сейчас, готовы удвоить инвестиции в производство к 2024 году. Мы создали в области благоприятный деловой климат, и бизнес хочет с нами работать.

— Как скажется на экономике региона строительство скоростной платной автодороги «Москва — Нижний Новгород — Казань»? Удастся ли найти баланс между экономическими бонусами и экологией региона?

— Скажется позитивно: активизация экономической деятельности в населенных пунктах, расположенных вдоль нового маршрута, открытие новых производств, создание новых рабочих мест, пополнение бюджета.

Есть мнение, что самая лучшая экология — там, где нет людей и инфраструктуры. Тогда давайте определимся, что мы с вами хотим получить: экологию без людей или экологию для людей? Я считаю, люди — это главное.

«Экономические бонусы» не исключают бережного обращения человека с окружающей средой, напротив, дополняют и во многом обусловливают друг друга. На заботу об экологии, экосистеме в современном мире нужны большие средства. Развитие экономики — единственный способ, который позволит эти средства получить. Но, конечно, и это очень-очень важно, при строительстве инфраструктуры должно быть полностью обеспечено сохранение экологии и экосистемы.

— Какими вы видите точки роста в сельском хозяйстве области? Если судить по Владимирской области, продолжает ли оказывать положительное влияние политика импортозамещения, начатая в 2014 году?

— Наши точки роста в АПК — это молочное скотоводство, мясное животноводство и птицеводство. По молоку у Владимирской области высокие компетенции и отличный потенциал.

В прошлом году в крупных и средних хозяйствах произведено около 400 тысяч тонн молока (103,8% к 2017 году). В этом году продолжаем наращивать мощности. В мае я подписал с АО «Шихобалово» соглашение об условиях осуществления инвестиций в строительство молочно-товарной фермы и телятника в Юрьев-Польском районе. Инвестор планирует построить их в ближайшие три года. Дойное стадо увеличится на 600 голов, поголовье телят — на 700 голов.

В сфере мясного птицеводства внедряем инновации. Компания «Русское поле» на днях подписала с областью инвестпротокол о строительстве производства утиного мяса. К 2021 году планируем выпускать до 18 тысяч тонн продукции в год. Это около трети всего объема производства мяса утки в России в 2018 году!

В растениеводстве первая наша задача — ввести в оборот не используемые сейчас сельскохозяйственные земли, вторая — увеличить производство товарной продукции. Работу ведем. Реестр неиспользуемых сельхозземель уже составлен.

Политика импортозамещения послужила спусковым механизмом для развития российского АПК. И она продолжает оказывать свое положительное влияние на сельскохозяйственный сектор экономики во всех регионах, наш не исключение.

— Во всем мире чем дальше, тем больше идет развитие туристической индустрии. Владимирская область — одна из самых перспективных в этом отношении в Центральной России. Есть ли, на ваш взгляд, потенциал для того, чтобы на порядок увеличить доходы региона от туризма?

— Владимирская область не только входит в самый знаменитый российский туристический маршрут «Золотое кольцо», но и является родиной бренда «Малое Золотое кольцо Владимирской области», неизменно вызывающего восторженные отзывы.

«Малое Золотое кольцо Владимирской области» включает царский Александров и былинный Муром, и купеческий Гороховец, и уютный Юрьев-Польский, и мастеровые Мстеру и Гусь-Хрустальный, и княжеский Владимир — древнюю столицу Северо-Восточной Руси, и, конечно же, Суздаль. В 2024 году мы отметим 1000-летие этого уникального города-музея.

Нам досталось удивительное наследие: 3,5 тысячи памятников культуры и искусства, в том числе 10 памятников белокаменного зодчества XII века, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

У нас развиваются популярные виды туризма: аграрный, экологический, гастрономический и другие. Событием лета стало появление гастрономической карты Владимирской области в Google-навигаторе, которая уже преобразована в гастрономическую карту России. Кстати, гастрономическая карта региона включает в себя 15 маршрутов, два из них — межрегиональные.

Туристический поток ежегодно растет. За три года область посетило более 13 миллионов гостей. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Для удобства получения туристами всей нужной им информации в 2019 году в центре Владимира мы открыли специальный визит-центр. Его филиал работает в Суздале, а партнерский информационный отдел — на железнодорожном вокзале города Владимира. Работаем над новыми маршрутами, развитием инфраструктуры.

— Одна из проблем регионов, граничащих с Москвой, — миграция наиболее молодых и трудоспособных жителей в столицу. Как, на ваш взгляд, можно решить эту проблему на примере Владимирской области?

— Рецепт известен. Первое — через открытие новых бизнесов и производств. Для молодежи нужно расширить возможности выбора на рынке труда, нужна интересная работа. Второе — через создание социальных лифтов для молодежи. Третье — через обеспечение доступности жилья.

— Считаете ли вы достаточной поддержку возглавляемому вами региону со стороны федерального центра? Какие из проектов, реализующихся на федеральные деньги, можно было бы отметить?

— В соответствии с майским указом президента России Владимира Путина, в стране реализуются национальные проекты. Владимирская область участвует в 11 из 12 национальных проектов. Над вхождением в 12-й нацпроект, «Наука», работаем совместно с нашим опорным вузом. Так что только по национальным проектам в наш регион в ближайшие пять лет запланировано поступление 6 млрд рублей из федерального бюджета. Поддержка ощутимая.

Если есть необходимость в дополнительной поддержке, я за ней обращаюсь, нам помогали уже не раз. С немотивированными отказами еще ни разу не сталкивался. Я очень рад тому, что у нас складывается конструктивное сотрудничество с коллегами на федеральном уровне.