Эфиопия присоединилась к программе по развитию фермерства и экологии

Аддис-Абеба, 30 августа. Эфиопия присоединилась к программе «Сделаем Африку зеленой», которая направлена на развитие сельского хозяйства и технологий по утилизации отходов.

Комиссар по окружающей среде, лесам и изменению климата Эфиопии профессор Фыкаду Бейене заявил, что участие Эфиопии в программе позволит ей продвинуться в деле организации «зеленой экономики» — создания системы прибыльных и экологически чистых производств.

Более того власти страны включили один из пунктов программы в национальный план по развитию экологии. Отметим, что усилия Эфиопии наладить «зеленую экономику» поддерживает международное сообщество. Только по линии ООН для Эфиопии было выделено более 3 млн евро на реализацию программы.

Ранее посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену заявил, что африканская страна надеется, что Москва поможет ей с развитием инфраструктуры. В частности, речь идет о сети железных дорог, информационных технологиях и о добыче природных ископаемых. По словам дипломата, сотрудничество Африки и России позволит обеспечить стабильность и мир в регионе.