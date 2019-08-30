Названы основные причины детского плача

Москва, 30 августа. Наиболее часто причины детского плача не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. Эксперты призывают более внимательно относиться к плачущим малышам и не ждать, пока ребенок успокоится сам.

Детский плач — это первый сигнал родителям о проблемах со здоровьем малыша, пишет Planet Today. Отмечается, что длительный и непрекращающийся плач должен насторожить взрослых и стать поводом обратиться к врачам.

Не исключен также вариант, что ребенка беспокоят кишечные колики. Наиболее болезненно дети переживают их в первые месяцы жизни. Признаком кишечных колик является напряженный живот ребенка.

Также ребенок своим плачем может сигнализировать о том, что ему что-то мешает и причиняет дискомфорт. Возможно, малыша неудобно запеленали или его беспокоит этикетка на одежде.

Среди неочевидных причин детского плача специалисты также называют скуку. Плач в таком случае имеет прерывистый характер, и ребенок прислушивается: идут к нему взрослые или нет.

Ранее национальный родительский комитет предложил изменить график школьных каникул. В комитете предложили предоставлять учащимся семь дней отдыха после каждых пяти недель учебы. Благодаря такому графику школьники будут отдыхать семь раз в год.