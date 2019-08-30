Глава МИД Южной Осетии заявил о вооруженном вторжении Грузии

Цхинвал, 30 августа. Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев назвал серьезной провокацией строительство Грузией блокпоста на границе.

Ранее Южная Осетия потребовала от Грузии прекратить строительство блокпоста в районе села Цнелис и убрать сотрудников полиции со своей территории. Грузия, в свою очередь, отклонила требование соседа.

Министр иностранных дел считает, что предпринимаемые Грузией действия являются угрозой в адрес народа Южной Осетии.

«Фактически это вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии на территорию Южной Осетии, где на захваченном участке развернуто строительство капитальных военных укреплений в 200 метрах от осетинского населенного пункта, где проживают 49 осетинских семей», — сказал Медоев в беседе с газетой «Взгляд.ру».

Он также не исключил, что провокация Тбилиси направлена не только против Южной Осетии, но и России. Министр предположил, что Грузия получила поддержку внешних сил.

По его словам, грузинская сторона сознательно устраивает провокации и демонстративно нагнетает обстановку в регионе. Медоев считает, что действия Тбилиси чреваты серьезной дестабилизацией ситуации и на пограничных территориях Южной Осетии и Грузии, и в регионе в целом.

Глава МИД подчеркнул, что со стороны Южной Осетии будут предприняты все предусмотренные законом меры по защите территориальной целостности республики и обеспечению безопасности ее граждан. Цхинвал требует от Грузии незамедлительного вывода вооруженных формирований и прекращения незаконного строительства, добавил он.